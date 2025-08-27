La serie de HBO Max basada en un escalofriante caso real de Estados Unidos que está generando un gran debate







Con un elenco de lujo y una historia real llena de giros, esta serie de HBO Max revive uno de los casos criminales más inquietantes de Estados Unidos.

Colin Firth interpreta a Michael Peterson en la serie de HBO Max que explora uno de los crímenes más enigmáticos y mediáticos de Estados Unidos.

En el catálogo de HBO Max hay joyas que siguen atrayendo a fanáticos del suspenso real alrededor de todo el mundo. Una serie en particular se convirtió en tema de debate por revivir un caso que todavía provoca escalofríos en Estados Unidos.

La historia no solo atrapó por su tono policial, sino también por la ambigüedad del protagonista y los giros legales. Cada capítulo suma tensión y deja la pregunta abierta: ¿culpable o víctima de una gran manipulación?

De qué trata La Escalera, la miniserie exitosa de HBO Max La Escalera narra el caso de Michael Peterson, un escritor que llamó a emergencias tras encontrar a su esposa sin vida al pie de la escalera de su casa. Lo que parecía un accidente doméstico terminó convirtiéndose en una causa judicial compleja y polémica.

La trama avanza entre el drama familiar, las investigaciones policiales y los cruces judiciales. La miniserie expone cómo las pruebas, las contradicciones y los intereses personales pueden alterar el rumbo de una causa.

Cada episodio reconstruye el caso con detalle, pero sin entregar certezas absolutas. La tensión se sostiene entre dudas, sospechas y un protagonista que nunca logra despegarse del misterio. HBO Max: tráiler de La Escalera Embed - La escalera | Tráiler | HBO Max HBO Max: elenco de La Escalera Colin Firth

Toni Collette

Sophie Turner

Michael Stuhlbarg

Parker Posey

Juliette Binoche