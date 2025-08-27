SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de agosto 2025 - 19:30

La serie de HBO Max basada en un escalofriante caso real de Estados Unidos que está generando un gran debate

Con un elenco de lujo y una historia real llena de giros, esta serie de HBO Max revive uno de los casos criminales más inquietantes de Estados Unidos.

Colin Firth interpreta a Michael Peterson en la serie de HBO Max que explora uno de los crímenes más enigmáticos y mediáticos de Estados Unidos.

La historia no solo atrapó por su tono policial, sino también por la ambigüedad del protagonista y los giros legales. Cada capítulo suma tensión y deja la pregunta abierta: ¿culpable o víctima de una gran manipulación?

De qué trata La Escalera
Esta serie de HBO Max reconstruye un caso real con tensión constante y actuaciones brillantes que atraparon a miles desde el primer episodio.

De qué trata La Escalera, la miniserie exitosa de HBO Max

La Escalera narra el caso de Michael Peterson, un escritor que llamó a emergencias tras encontrar a su esposa sin vida al pie de la escalera de su casa. Lo que parecía un accidente doméstico terminó convirtiéndose en una causa judicial compleja y polémica.

La trama avanza entre el drama familiar, las investigaciones policiales y los cruces judiciales. La miniserie expone cómo las pruebas, las contradicciones y los intereses personales pueden alterar el rumbo de una causa.

Cada episodio reconstruye el caso con detalle, pero sin entregar certezas absolutas. La tensión se sostiene entre dudas, sospechas y un protagonista que nunca logra despegarse del misterio.

HBO Max: tráiler de La Escalera

Embed - La escalera | Tráiler | HBO Max

HBO Max: elenco de La Escalera

  • Colin Firth

  • Toni Collette

  • Sophie Turner

  • Michael Stuhlbarg

  • Parker Posey

  • Juliette Binoche

