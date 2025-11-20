Netflix asegura que las películas de Warner Bros. seguirán estrenándose en cines si logran comprar la compañía

Los postores incluyen a Paramount Skydance de David Ellison (que quiere adquirir toda la compañía) y Netflix y Comcast (que se espera que hagan ofertas por Warner Bros. sin las cadenas de televisión lineal).

Netflix , como parte de su oferta para adquirir los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery , se ha comprometido a continuar estrenando las películas de WB en cines.

Esto según un informe de Bloomberg, que citó fuentes anónimas que afirmaban que Netflix respetaría los “acuerdos contractuales” de Warner Bros. para estrenar películas en cines.

La junta directiva de Warner Bros. Discovery está evaluando las ofertas de adquisición entrantes, con las ofertas iniciales vencidas el 20 de noviembre.

El conglomerado de medios dijo que considerará propuestas en las que la entidad Warner Bros. ( HBO Max y estudios) se venda por separado de Discovery Global , la compañía centrada en la televisión. Los postores incluyen a Paramount Skydance de David Ellison (que quiere adquirir toda la compañía) y Netflix y Comcast (que se espera que hagan ofertas por Warner Bros. sin las cadenas de televisión lineal).

Netflix, en general, ha evitado estrenar sus propias películas en cines, salvo para aquellas que optan a premios. El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos , ha calificado la experiencia de ir al cine como "un concepto obsoleto".

En una conferencia de la revista Time en abril, Sarandos declaró: "La gente creció pensando: 'Quiero hacer películas en una pantalla gigante para que las vean desconocidos, que se proyecten en cines durante dos meses, que la gente llore y que se agoten las entradas…'. Es un concepto obsoleto".

Próximos estrenos de Warner Bros.

Entre los próximos títulos de Warner Bros. se encuentran: una tercera entrega de la franquicia "Gremlins", cuyo estreno en cines está previsto para noviembre de 2027, con Steven Spielberg como productor ejecutivo y Chris Columbus como director y productor; y El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, dirigida por Andy Serkis y producida por Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, cuyo estreno en cines está programado para diciembre de 2027

Warner Bros. Discovery ha comunicado a los inversores que su objetivo es estrenar entre 12 y 14 películas al año en cines de Warner Bros. Pictures, DC Studios, New Line Cinema y Warner Bros. Animation. Zaslav citó los "grandes éxitos" y "minigrandes éxitos" de WB, como El Señor de los Anillos, Batman, Superman, Wonder Woman, Gremlins, Los Goonies y Hechizo de amor. "No han visto El Señor de los Anillos en más de una década", dijo Zaslav.