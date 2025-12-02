Gillian Anderson protagoniza "Los abandonados", el próximo éxito de Netflix que llega este diciembre + Seguir en









Una serie sobre poder, traiciones y alianzas ambientada en el Viejo Oeste de 1850, donde cada decisión puede cambiar el destino de los personajes.

El reparto de la serie también incluye a Lena Headey, Nick Robinson y Marc Menchaca.

Desde hace algunos años, Netflix logró consolidarse como la plataforma de streaming más popular alrededor del mundo. En su catálogo, las producciones de época y los dramas históricos se convirtieron en uno de sus puntos fuertes, con títulos como "The Crown", "Bridgerton" o "Mindhunter".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Siguiendo esta tendencia, la app estrena "Los abandonados", una nueva serie ambientada en la década de 1850 que mezcla acción y conflictos de poder en un escenario emblemático del Viejo Oeste.

Creada por Kurt Sutter, trae un elenco liderado por Gillian Anderson, conocida por su papel de Jean Milburn, la mamá de Otis, en el éxito "Sex Education".

los abandonados Tráiler de "Los abandonados" Embed - Los abandonados | Tráiler oficial | Netflix ¿De qué trata "Los abandonados"? La historia sigue a Fiona Nolan, una devota irlandesa que enfrenta el dolor de no poder concebir y decide formar su propia familia adoptando a cuatro huérfanos. Su motivación no es solo personal, ya que nuestra protagonista cree estar cumpliendo un propósito superior, guiada por la fe y la convicción de que su acción traerá un bien mayor.

los abandonadoss Sin embargo, la tranquilidad de su nueva vida se ve amenazada cuando entra en conflicto con los aristócratas europeos que reclaman la propiedad de su hogar en Oregón.

Esto pone a prueba su determinación, mientras está atrapada en una lucha de poder donde cada decisión puede tener consecuencias irreversibles. los abandonados2 La serie llegará a Netflix el próximo jueves 4 de diciembre y promete ser uno de los estrenos más comentados del año. Reparto de "Los abandonados" Lena Headey como Fiona Nolan.

Gillian Anderson como Constance Van Ness.

Lucas Till como Garret Van Ness.

Aisling Franciosi como Trisha Van Ness.

Nick Robinson como Elias Teller.

Diana Silvers como Dahlia Teller.

Lamar Johnson como Albert Mason.

Natalia del Riego como Lilla Belle.

Temas Netflix