El pueblo de Buenos Aires con un castillo de cuentos que es perfecto para visitar en familia

La historia y la tranquilidad de la naturaleza conviven en este destino que es ideal para conocer algo diferente.

Uno de los edificios más admirables del pueblo de Rauch. Imagen: Alemasoria / Wikipedia

Las opciones para el turismo en Buenos Aires son tan amplias y diversas como lo es el territorio de la Provincia. Cuando uno se adentra en los rincones menos conocidos, la tranquilidad y la naturaleza pueden ser una de las mejores alternativas.

Este rincón bonaerense ofrece paisajes, arquitectura antigua y espacios ideales para recorrer en familia, lejos del tránsito, el ruido y la prisa, combinando naturaleza, historia y descanso. El pueblo ideal para una escapada es Rauch.

Balneario municipal de Rauch Una pileta ideal para disfrutar el día en familia en la localidad de Rauch Imagen: Ayacucho al día. Dónde se ubica Rauch Rauch es una ciudad del centro-este de la provincia de Buenos Aires, cabecera del Partido de Rauch. Se encuentra a unos 277 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también a 272 km de La Plata. Entre sus ciudades cercanas figuran Tandil, a unos 76 km aproximadamente.

El relieve ondulado y su ubicación en la Pampa Húmeda le dan a Rauch un entorno de campo y naturaleza amable, ideal para quienes quieren alejarse del ritmo urbano.

Qué se puede hacer en Rauch Rauch mezcla naturaleza, historia y actividades para toda la familia. Uno de sus atractivos principales es el Castillo San Francisco, una construcción que parece sacada de un cuento: rodeado de un amplio parque, ofrece una instancia ideal para pasear, merendar y disfrutar de un entorno diferente.

También se puede visitar el Parque Municipal Juan Silva, que ofrece espacios al aire libre, arboledas, áreas de recreación, y un ambiente apacible para familias; el parque incluye zona de arroyo, instalaciones deportivas y espacios verdes. Además, Rauch cuenta con otras construcciones de interés como su iglesia parroquial, edificios de estilo histórico, museos, espacios culturales, y un casco urbano tranquilo y amable. Esa mezcla de historia, naturaleza y tranquilidad lo convierte en una escapada ideal para relajarse en familia. Cómo ir hasta Rauch Si planeás viajar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podés tomar la Autopista Ezeiza–Cañuelas, luego empalmar con la Ruta Nacional 205 y tomar la Ruta Nacional 3. Luego, se conecta con la Ruta Provincial 30, que te lleva directamente hasta Rauch. El viaje cubre cerca de 270-280 kilómetros, por lo que conviene arrancar temprano para aprovechar el día y llegar con tiempo para recorrer su casco histórico, parque y entorno natural.