La serie de Prime Video de sólo 6 capítulos que te hará mirar el reloj con pánico + Seguir en









Una producción obligatorio para los amantes de terror y suspenso que no te va a dejar dormir tranquilo.

Un verdadero reto para los valientes, en Prime Video. Imagen: Prime Video

El catálogo de Prime Video se ha consolidado como un refugio de grandes historias, pero recientemente ha incluido una propuesta que se ha vuelto la obsesión de los fanáticos del terror y el suspenso psicológico. Con una atmósfera opresiva y un ritmo frenético, esta producción británica de corta duración es perfecta para quienes buscan una experiencia intensa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie en cuestión se titula "La hora del diablo" (The Devil's Hour). A través de sus seis capítulos, la trama juega con los miedos más profundos del ser humano y el fenómeno de despertarse siempre a la misma hora de la madrugada, planteando un rompecabezas narrativo que mantiene al espectador al borde del asiento hasta el último minuto.

La hora del diablo Una de las series preferidas de los amantes del terror y el suspenso, en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata La hora del diablo, la terrorífica serie de Prime Video La historia sigue a Lucy, una mujer que atraviesa una crisis personal y profesional, pero que convive con un fenómeno inquietante: se despierta todas las noches exactamente a las 3:33 de la mañana, la hora conocida popularmente como "la hora del diablo". En ese instante, la realidad parece distorsionarse y Lucy se ve envuelta en visiones aterradoras, que no puede explicar, mientras intenta conectar con su hijo, un niño retraído que no muestra emociones.

A medida que avanzan los capítulos, la vida de Lucy se cruza con una serie de brutales asesinatos que la policía local intenta resolver. Lo que parece un thriller policial convencional pronto se transforma en algo mucho más oscuro y complejo, donde el tiempo y la percepción juegan un papel fundamental. La protagonista descubre que sus pesadillas están conectadas con los crímenes de una manera que desafía toda lógica.

El clímax de la serie llega cuando Lucy se encuentra con un misterioso nómada que parece tener las respuestas a sus visiones. La narrativa explora teorías sobre el destino, el pasado y las realidades paralelas, logrando que cada pieza del tablero encaje en un final sorprendente. Es una obra que cuestiona si somos dueños de nuestras acciones o si estamos atrapados en un ciclo infinito de tragedias.

Prime Video: tráiler de La hora del diablo Embed - The Devil's Hour Trailer SUBTITULADO [HD] Peter Capaldi Prime Video: elenco de La hora del diablo Jessica Raine (Lucy Chambers)

Peter Capaldi (Gideon Shepherd)

Nikesh Patel (Ravi Dhillon)

Phil Dunster (Mike Stephens)

Benjamin Chivers (Isaac Stephens)