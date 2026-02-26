Paramount tomó la delantera y complicó el acuerdo entre Warner Bros. y Netflix + Seguir en









Warner Bros. Discovery calificó como superior la oferta mejorada de Paramount, lo que obliga a Netflix a definir si mejora su propuesta en los próximos días.

Tras la nueva y mejorada oferta presentada por Paramount, Warner Bros. Discovery informó este jueves que la propuesta supera en términos económicos el acuerdo de estudio y streaming que había alcanzado previamente con Netflix, en un giro que reconfigura la disputa por el control del conglomerado audiovisual.

La decisión se produjo luego de que Paramount elevara su propuesta a u$s31 por acción por la totalidad de la compañía, además de introducir mejoras en las condiciones financieras. A través de un comunicado, la junta directiva de Warner señaló que la nueva propuesta “constituye una ‘propuesta superior de la compañía’”, de acuerdo con las cláusulas previstas en el proceso de venta.

Hasta ahora, Warner había respaldado el entendimiento con Netflix, cuya oferta asciende a u$s27,75 por acción y se limita a los negocios de estudio y streaming. Con este nuevo escenario, la plataforma cuenta con un plazo de cuatro días hábiles para igualar o mejorar la propuesta rival, lo que podría derivar en una nueva ronda de negociaciones.

paramount Warner Bros Siguen las negociaciones entre los gigantes de la industria. No obstante, la empresa aclaró que la oferta de Netflix continúa vigente y que la junta “no ha retirado ni modificado” su recomendación anterior a favor de esa transacción. A su vez, desde Paramount, su director ejecutivo, David Ellison, destacó la decisión y afirmó que la compañía se encuentra “complacida” con el reconocimiento del valor de su propuesta por parte del directorio de Warner.

La puja no solo responde a diferencias de precio, sino también de alcance estratégico. Mientras Netflix busca adquirir únicamente el negocio de producción y streaming, Paramount pretende quedarse con la totalidad de las operaciones de Warner, incluidas sus señales de televisión y activos internacionales.

Como parte de la mejora, Paramount aceptó además una comisión de terminación regulatoria de u$s 7.000 millones y adelantó el pago de una “comisión acumulativa” previamente acordada: se comprometió a abonar 25 centavos por acción si la operación no se concreta antes de fines de septiembre, en lugar de hacerlo de manera trimestral después de fin de año. La decisión abre una nueva etapa en una negociación que se extendió durante meses y que podría escalar hacia una competencia directa entre los oferentes por el control de uno de los grupos más relevantes de la industria del entretenimiento. WB Warner Bros Discovery Paramount pretende quedarse con la totalidad de las operaciones de Warner, incluidas sus señales de televisión y activos internacionales. Reuters La nueva oferta de Paramount para adquirir Warner Bros. Paramount emitió una declaración y un recuento de los elementos que cambiaron con respecto a su oferta modificada anterior presentada a principios de este mes. “Paramount acoge con satisfacción la determinación de la Junta de WBD y espera seguir colaborando de forma constructiva con WBD para ofrecer los beneficios de la propuesta de Paramount a los accionistas de WBD, la comunidad creativa y los consumidores”, afirmó Paramount en un comunicado. Elementos clave: Aumentó el precio de compra a u$s31 por acción en efectivo;

Se aceleró el inicio del cobro de la “tarifa de tictac” diaria de u$s0,25 por trimestre después del 30 de septiembre de 2026, hasta la consumación de la transacción de Paramount, en lugar de comenzar en enero.

Aumentó la tarifa de ruptura regulatoria a u$s7 mil millones en caso de que la transacción no se cierre debido a cuestiones regulatorias;

Reafirmó que pagará la tarifa de terminación de 2.800 millones de dólares que WBD estaría obligada a pagar a Netflix para rescindir su acuerdo de fusión existente con Netflix,

Reafirmó que eliminará el potencial costo financiero de u$s1.5 mil millones de WBD asociado con su oferta de intercambio de deuda,

Aceptó la obligación de aportar fondos de capital adicionales en la medida necesaria para respaldar el certificado de solvencia requerido por los bancos prestamistas de PSKY, y

Se acordó una definición de “Efecto adverso material de la empresa”, lo que significa que el precio no bajará si las redes lineales de WBD declinan más rápido de lo esperado antes de que se cierre el acuerdo.