Prime Video sigue apostando por producciones originales que combinan calidad visual, buenas historias y grandes elencos. En esta ocasión incorporó a su catálogo “Etóile”, una serie dramática ambientada en el exigente mundo del ballet. Con la dirección de Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, la ficción ya se convirtió en una de las más vistas de la plataforma.
La serie que es tendencia en Prime Video: dos compañías de ballet luchan por mantenerse vigentes
Con escenarios imponentes y una temática con fuertes tensiones y competencia, está entre lo más visto en Prime Video.
La historia se desarrolla en dos escenarios imponentes: París y Nueva York, donde dos compañías de danza buscan sobrevivir en medio de rivalidades, tensiones internas y la constante presión del éxito. Con un elenco encabezado por Luke Kirby, Camille Cottin y Simon Callow, la serie combina drama, ambición y la pasión por el arte.
De qué trata Étoile, la serie que conquistó corazones en Prime Video
La trama sigue a dos prestigiosas compañías de ballet, una en París y otra en Nueva York, que se enfrentan a un mismo desafío: mantenerse vigentes en un mundo artístico donde la excelencia es la única forma de sobrevivir. Los conflictos entre bailarines, las exigencias de los directores y las presiones externas dan forma a un relato cargado de tensión y emociones.
A medida que avanzan los episodios, los personajes se ven obligados a lidiar con su ambición personal, los sacrificios físicos y emocionales que demanda el ballet, y la búsqueda de un lugar en un escenario que no perdona errores. La serie ofrece una mirada íntima y realista a la vida de los artistas, mostrando tanto el brillo del espectáculo como su lado más oscuro.
Prime Video: elenco de Étoile
- Luke Kirby (Paul Bardot)
- Camille Cottin (Diane Valentine)
- Simon Callow (Sir Antony Beauchamp)
- Lou de Laâge (Léa)
- Gideon Glick (Zeb Bardot)
