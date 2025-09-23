La serie que es tendencia en Prime Video: dos compañías de ballet luchan por mantenerse vigentes







Con escenarios imponentes y una temática con fuertes tensiones y competencia, está entre lo más visto en Prime Video.

Prime Video sigue apostando por producciones originales que combinan calidad visual, buenas historias y grandes elencos. En esta ocasión incorporó a su catálogo “Etóile”, una serie dramática ambientada en el exigente mundo del ballet. Con la dirección de Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, la ficción ya se convirtió en una de las más vistas de la plataforma.

La historia se desarrolla en dos escenarios imponentes: París y Nueva York, donde dos compañías de danza buscan sobrevivir en medio de rivalidades, tensiones internas y la constante presión del éxito. Con un elenco encabezado por Luke Kirby, Camille Cottin y Simon Callow, la serie combina drama, ambición y la pasión por el arte.

Etóile La tensión competitiva convive con escenarios impactantes que hacen de esta serie una de las más exitosas en Prime Video.

De qué trata Étoile, la serie que conquistó corazones en Prime Video La trama sigue a dos prestigiosas compañías de ballet, una en París y otra en Nueva York, que se enfrentan a un mismo desafío: mantenerse vigentes en un mundo artístico donde la excelencia es la única forma de sobrevivir. Los conflictos entre bailarines, las exigencias de los directores y las presiones externas dan forma a un relato cargado de tensión y emociones.

A medida que avanzan los episodios, los personajes se ven obligados a lidiar con su ambición personal, los sacrificios físicos y emocionales que demanda el ballet, y la búsqueda de un lugar en un escenario que no perdona errores. La serie ofrece una mirada íntima y realista a la vida de los artistas, mostrando tanto el brillo del espectáculo como su lado más oscuro.

Prime Video: tráiler de Étoile Embed - Estrella (Etoile) | Trailer Doblado Español | Prime Video Prime Video: elenco de Étoile Luke Kirby (Paul Bardot)

Camille Cottin (Diane Valentine)

Simon Callow (Sir Antony Beauchamp)

Lou de Laâge (Léa)

Gideon Glick (Zeb Bardot)