La película más esperada por grandes y chicos: Prime Video sorprende con terror sobrenatural







La historia basada en un videojuego que fue furor y era esperada por todos los fanáticos llegó a la plataforma.

La esperada película por chicos y grandes ya llegó a Prime Video.

Prime Video vuelve a demostrar su instinto para captar las tendencias que enamoran a públicos de todas las edades, ofreciendo historias que combinan nostalgia, fantasía y suspenso. Su catálogo tiene películas que no solo apelan al entretenimiento, sino que juegan con los miedos universales y las criaturas de pesadilla para generar algo más que sólo sustos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta ocasión, estrenó "Five Nights at Freddy's" para traer al streaming la versión cinematográfica de una saga de videojuegos que ya era leyenda. Con animatrónicos que cobran vida, un ambiente cargado de misterio y fantasmas del pasado, esta película promete algo diferente: terror sobrenatural al servicio de una franquicia que tiene millones de fans, grandes y chicos por igual.

Five nights at Freddy's Una de las películas más esperadas por los espectadores llegó a Prime Video.

De qué trata Five Nights at Freddy's, la exitosa película que sumó Prime Video La historia sigue a Mike Schmidt, un hombre que acepta un trabajo como guardia nocturno en Freddy Fazbear’s Pizza, un restaurante familiar repleto de personajes animatrónicos. Lo que parecía una tarea tranquila de vigilancia toma un giro inesperado cuando descubre que estos animatrónicos no son lo que aparentan: en la oscuridad empiezan a moverse, acechar y revelar una presencia sobrenatural que amenaza a cualquiera que esté dentro.

Pero el terror no es lo único que impulsa la trama. Mike debe lidiar con su pasado traumático, relaciones familiares complicadas, secretos enterrados, y descubrir por qué esos animatrónicos parecen más humanos cuando cae la noche. Esa combinación de terror físico, misterio psicológico y vínculos personales crea una atmósfera que busca ir más allá del susto fácil.

Prime Video: tráiler de Five Nights at Freddy's Embed - FIVE NIGHTS AT FREDDY'S - Tráiler Oficial (Universal Studios) HD Prime Video: elenco de Five Nights at Freddy's Josh Hutcherson (Mike Schmidt)

Elizabeth Lail (Vanessa Shelly)

Piper Rubio (Abby)

Matthew Lillard (William Afton)

Mary Stuart Masterson (Tía de Mike)