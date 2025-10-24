Este clásico del terror psicológico volvió al top de las películas más vistas en Netflix y todos la deben ver al menos una vez







Esta aclamada historia cuenta con actuaciones de grandes actores, como Christian Bale, Reese Witherspoon y Williem Dafoe.

La película es un clásico del cine y cuenta con actores de primera. Gentileza - FilmAffinity

Se acerca el fin de semana y muchos se preguntan que película van a disfrutar. Existen fanáticos del romance, de la acción y de las historias de época, pero en esta oportunidad, la producción que está acaparando la lista de los más vistos de Netflix es una de terror psicológico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de un clásico del cine, "American Psycho". La película estrenada en 2000 y protagonizada por Christian Bale fue muy chocante para su época, pero al mismo tiempo muy aclamada. Basada en la novela de Bret Easton Ellis, la historia cuenta la vida de un joven ejecutivo exitoso de Wall Street que lleva una vida muy particular.

American Psycho Gentileza - Netflix De qué se trata "American Psycho" La historia está ambientada en 1980 y sigue la historia de Patrick Bateman, un hombre que trabaja en Wall Street y parece ser normal, pero no lo es.

Patrick está completamente obsesionado con ser un hombre exitoso, competitivo y perfecto, al punto que utiliza cosméticos masculinos muy caros, equipos de gimnasia, solárium y tiene su rutina de estética para lograr un cuerpo al que el considera "perfecto", para encajar en lo que la sociedad busca.

Lo que pasa es que mientras más intenta ser como cualquier otro hombre adinerado de Wall Street, más anónimo se vuelve y menos control tiene sobre sus instintos perversos y sus impulsos asesinos.

Tráiler de "American Psycho" Embed - AMERICAN PSYCHO (Trailer español) Reparto de "American Psycho" El reparto de esta icónica película cuenta con la participación de actores y actrices que han ganado el Oscar: Christian Bale como Patrick Bateman

como Patrick Bateman Reese Witherspoon como Evelyn Williams

como Evelyn Williams Willem Dafoe como el Detective Donald Kimball

como el Detective Donald Kimball Jared Leto como Paul Allen

como Paul Allen Samantha Mathis como Courtney Rawlinson

como Courtney Rawlinson Chloë Sevigny como Jean

como Jean Justin Theroux como Timothy Bryce

como Timothy Bryce Bill Sage como David Van Patten

como David Van Patten Josh Lucas como Craig McDermott

Temas Netflix

Streaming