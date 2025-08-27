La sorpresiva revelación de Denzel Washington: "Estoy harto del cine"

El dos veces ganador del Oscar admitió que podría deberse a que ha hecho demasiadas películas.

Denzel Washington se unió al portal GQ para una videoentrevista con el director de Highest 2 Lowest , Spike Lee , y su coprotagonista A$AP Rocky , y reveló sorprendentemente que ya no ve películas.

El dos veces ganador del Oscar admitió que podría deberse a que ha hecho demasiadas. Washington cuenta con más de 40 créditos cinematográficos tras comenzar su carrera en Carbon Copy en 1981.

"No veo películas, hombre. De verdad que no" —dijo Washington— "¡Solo te soy sincero! ¡No veo películas! No voy al cine. No veo películas... Estoy harto de películas. Sí" .

Cuando Lee le preguntó a Washington cuántas películas había hecho, el actor respondió: "Demasiadas. ¡Creo que 50!".

Denzel Washington y los premios a la actuación

A principios de este mes, Washington se hizo viral al afirmar que ninguna decisión actoral que tome en su carrera está relacionada con ganar premios.

“No lo hago por los Oscar. No me importan esas cosas”, dijo Washington en el podcast “Jake's Takes”. “Llevo mucho tiempo en esto, y hay veces que gané y no debí haber ganado, y luego no gané y debí haber ganado. El hombre da el premio. Dios da la recompensa”.

Washington continuó: "No me interesan mucho los Oscar. La gente me pregunta: '¿Dónde lo guardo?'. Bueno, junto al otro. ¡No es por presumir! Solo les digo lo que pienso. En mi último día, los Oscar no me van a servir de nada".

Highest 2 Lowest ya se proyecta en cines selectos de Estados Unidos y estará disponible para transmitir en Apple TV+ a partir del 5 de septiembre.