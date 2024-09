La temporada 3 de la serie de Netflix "Monster" contará con Charlie Hunnam cómo el asesino serial Ed Gein

Ryan Murphy sorprendió a la audiencia en el estreno de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story de Netflix el lunes con noticias sobre la próxima entrega de su serie antológica de Netflix. Mientras presentaba en el escenario al elenco de Monsters, incluidos Javier Bardem y Chloë Sevigny, anunció que habrá una tercera temporada protagonizada por Charlie Hunnam (Sons Of Anarchy) como Ed Gein.