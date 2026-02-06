La vida de Juan Carlos Velázquez después del "Mini" de Duro de Domar: lámparas, internaciones y la palabra de Dios

Actor y humorista argentino, ícono de los fans de Duro de Domar, enfrentó desafíos de salud y laborales antes de su fallecimiento a los 64 años.

Qué fue de la vida de Velázquez luego de su gran éxito en la TV Argentina

La noticia de la muerte de Juan Carlos Velázquez sacudió a muchas generaciones que lo recuerdan por su carisma en la televisión argentina. El actor, conocido popularmente como “El Mini” de Duro de Domar , se convirtió en un rostro familiar gracias a su participación en el ciclo conducido por Roberto Pettinato.

Lo que muchos quizás no recuerdan con nitidez es que, tras el auge de su personaje en la pantalla chica, Velázquez atravesó años marcados por altibajos en su salud y por un camino profesional que lo llevó bastante más allá del humor televisivo .

Lejos de las luces de los estudios, el actor intentó sostener su vida cotidiana con actividades bien distintas a las de sus días de fama, y mantuvo una relación profunda con la fe que, según él mismo contó en entrevistas previas, fue un motor para sobrellevar adversidades personales .

Juan Carlos Velázquez falleció el 4 de febrero de 2026 a los 64 años , luego de complicaciones de salud que se extendieron durante los últimos años de su vida. La versión oficial que trascendió a través de familiares y allegados indica que fue ingresado en un centro médico por un cuadro severo de neumonía . Tras su traslado a terapia intensiva, sufrió un infarto o paro cardiorrespiratorio del cual no pudo recuperarse.

Los antecedentes revelan que el humorista ya había enfrentado serios problemas de salud en 2024, cuando una gripe común se complicó y derivó en una descompensación que lo llevó al hospital. Allí se le diagnosticaron pulmonía y arterias obstruidas, y tuvo que someterse a procedimientos de urgencia.

Mini Duro de Domar

Qué fue de la vida de Juan Carlos Velázquez después del “Mini” de Duro de Domar

Después de su paso por Duro de Domar, donde interpretaba variadas figuras y era especialmente recordado por su latiguillo con Roberto Pettinato, la presencia de Velázquez en televisión fue decreciendo con el tiempo. Fue parte también de proyectos como Todo x 2 pesos y tuvo participaciones en ciclos como Bendita y Polémica en el bar, pero con el correr de los años las propuestas formales en la pantalla se hicieron más esporádicas.

En entrevistas del período posterior, Velázquez relató que tuvo que reinventarse lejos de los reflectores para poder mantenerse. Trabajó como vendedor ambulante de lámparas y productos eléctricos para quioscos, almacenes y supermercados, una actividad que él describió con humor y realismo como parte de su día a día.

Además, señaló que la relación con el público se mantuvo viva fuera de los estudios. Contaba anécdotas, escuchaba a quienes lo reconocían en la calle y remarcaba que, aunque la televisión lo había dejado de convocar de manera sistemática, su cariño por la audiencia nunca se extinguió.

Un aspecto menos difundido pero presente en algunas de sus grabaciones y publicaciones fue su vínculo con la fe. En redes sociales compartió mensajes inspirados en la palabra de Dios, reflexionando sobre cómo la espiritualidad lo acompañó en etapas duras, incluida su infancia y los años de desafíos laborales.