Lali Espósito confirmó que su nuevo tema "Payaso" está dedicado a Javier Milei

La cantante presentó la canción en Vélez y despejó las dudas sobre el destinatario, asegurando que apunta al Presidente y otros “payasos totales”.

Lali Espósito volvió a apuntar contra Javier Milei.

Lali Espósito estrenó su nuevo tema “Payaso” durante un show en el Estadio de Vélez Sarsfield , en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses. La canción generó especulaciones sobre su destinatario, y este lunes la artista confirmó que está dirigida al presidente Javier Milei y a otros referentes políticos que calificó como “payasos totales”.

Aunque “Payaso” no es tan explícita como “Fanático” , que en su videoclip deja claro que se lo dedica a Milei , varias referencias de la letra hacían suponer que también apuntaba al mandatario.

En una entrevista con LAM, la cantante despejó cualquier duda y respondió afirmativamente cuando le preguntaron sobre el destinatario del tema: “A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por supuesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales, un chiste son” , expresó Lali sin vueltas.

El lanzamiento del tema, junto con la confirmación de la artista, generó repercusión inmediata en redes sociales, mezclando música y política en plena campaña electoral bonaerense.

Cómo es la letra de "Payaso"

Ay, perdoname, te pisé, no te vi

Estoy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

El truco ese que hiciste yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

Sos un payaso, ¡yeah!

Oh, yeah, ¡oh!

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!