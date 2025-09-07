Lali Espósito brilló en Vélez con un nuevo show explosivo y el estreno de "Payaso"

La artista pop inauguró un fin de semana histórico con dos recitales en el estadio de Liniers, donde estrenó “Payaso” , un gesto a Karina Milei y sorprendió al público con un homenaje a Los Redondos.

Lali brilló en uno de sus primeros shows de Vélez.

Mientras la mirada política del país se concentra en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, Lali Espósito volvió a convertirse en tema central de la conversación cultural. El sábado por la noche, la cantante y actriz presentó el primero de los dos recitales que ofrecerá en el Estadio José Amalfitani, donde una multitud de fanáticos la recibió con banderas, brillos y la expectativa de escuchar su nuevo tema.

Desde temprano, el estadio de Liniers se vistió de fiesta. Con una puesta en escena imponente, pantallas gigantes, coreografías milimétricas y un despliegue de luces y fuegos artificiales, Lali repasó los hits de toda su carrera. Temas como Disciplina, Ego y Obsesión hicieron vibrar a las más de 40 mil personas que desafiaron el frío para acompañarla. La artista se mostró enérgica, agradecida y con un dominio absoluto del escenario, ratificando por qué es considerada una de las grandes referentes del pop argentino.

Uno de los momentos más esperados llegó cuando presentó en vivo “Payaso”, su nuevo sencillo que ya cuenta con videoclip oficial. En medio del tema, Lali lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Cuando ya cazaste al león / no te distraen las ratas”. El público estalló en gritos y aplausos, interpretando la línea como una indirecta al presidente Javier Milei, con quien la cantante mantuvo cruces verbales en los últimos meses.

El videoclip, estrenado en simultáneo en YouTube, muestra a un payaso fumando y sosteniendo globos, en una clara puesta estética cargada de simbolismo.

Fiel a su estilo de combinar pop con guiños al rock nacional, Lali sorprendió con una versión de “Vencedores vencidos”, el himno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La canción, publicada en 1988 y asociada a la crítica política del Indio Solari, resonó con fuerza en un contexto de gran efervescencia social y política en Argentina.

El público, consciente del trasfondo del tema y del contexto electoral, acompañó con cánticos y ovaciones, generando uno de los climas más intensos de la noche.

Con una carrera que combina la música, la actuación y la conducción televisiva, Lali atraviesa un momento de plena consagración. El show en Vélez no solo confirmó su vigencia, sino también su capacidad de convertir cada presentación en un acto de comunión con sus seguidores.

Con estas dos funciones en Vélez —que marcan un récord al convertirla en la primera mujer en agotar cuatro fechas en ese estadio—, Lali corona un 2025 que la encuentra en un momento de plenitud artística.

Tras despedirse de Buenos Aires el 7 de septiembre, la cantante continuará su gira internacional en España, con shows programados para los días 1, 4 y 6 de octubre. Luego volverá al país para presentarse en Trelew (15/10), Comodoro Rivadavia (16/10) y Neuquén (18/10).