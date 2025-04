Lali Espósito sobre el posicionamiento de los artistas: "Los silencios también tienen un costo"

"Que al no decir nada, siempre hay una facturita y ni siquiera pública. No todo tiene que ver con el afuera", concluyó.

Lali Espósito confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo disco

"'NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA`' Nuevo Álbum! 29 de Abril", fue el mensaje compartido por Lali en sus redes sociales junto a dos imágenes que al parecer representan la tapa y contra tapa del disco.

En una de las imágenes se puede ver el listado de canciones las cuales incluyen los singles adelantos "Fanatico", "No Me Importa" y Mejor Que Vos". Los otros títulos de canciones son: "Popstar", "Lokura", "Tu Novia II", "Morir De Amor", "No Hay Heroes", "Sensacional Exito", "Sexy", "Perdedor", "33", "Pendeja" y "Fin De Transmisión".

Cómo será el nuevo disco de Lali Espósito

Falta cada vez menos para el sexto disco de la cantante argentina, que es uno de los más esperados del año. Ella afirmó en reiteradas ocasiones que este álbum tendrá la esencia del rock nacional y sonidos que recuerdan a los 70’s y 80’s. Esto quedó demostrado con sus primeros tres singles, "Fanático", una de las favoritas de los fans, "No Me Importa" y "Mejor Que Vos".

El primer single de este álbum causó mucho revuelo tras las agresiones del Presidente de la Nación, Javier Milei, y una gran cantidad de usuarios en Twitter debido a que ella había twitteado en agosto de 2023 “Qué peligroso, qué triste”, luego de que él haya ganado en las elecciones PASO de ese año. Desde entonces, el acoso a la artista no para, pero ella decidió continuar expresándose, tanto en sus redes como en su música.