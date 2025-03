Ben Stiller reveló que Barack Obama es fanático de la serie "Severance" y que rechazó un cameo que le ofreció

El director de Severance , Ben Stiller , reveló que se le pidió al expresidente Barack Obama que fuera la voz de The Lumon Building en la serie de Apple TV+ .

En la segunda temporada de la serie, durante el video Lumon Is Listening, Keanu Reeves pone voz a una versión animada del edificio Lumon, que se muestra al personal para intentar demostrarles que la empresa se preocupa por ellos.

En el programa Jimmy Kimmel Live, a Stiller le preguntaron si realmente era el actor de John Wick el que interpretaba el papel, dado que no aparecía en los créditos. “Sí, ¿qué tan genial es eso?”, confirmó. “Nos comunicamos con él y nos dijo: ‘Sí, está bien, lo haré’ y lo hicimos como una sesión de grabación completa. Él estaba en Los Ángeles, yo estaba en Nueva York, pero fue al estudio e hizo varias tomas. Se lo tomó muy en serio ”.

Cuando le preguntaron si Reeves era la primera opción, respondió: “Era una lista muy corta de personas. Hubo una persona a la que le pregunté antes (Keanu Reeves) y me dijo que no: el presidente Barack Obama” .

Recordó el proceso de ponerse en contacto con el político, diciendo: “No le pregunté en persona. Conocía a alguien que conocía a su abogado, y su abogado me dijo: ‘Puedo transmitirle la solicitud, ¿podría escribirme un correo electrónico?’. Así que le escribí un correo electrónico”.

Continuó: “Dos días después, recibí un correo electrónico del presidente Barack Obama que decía: 'Hola, Ben, soy un gran fanático de la serie, me encanta la primera temporada, no puedo esperar a que salga la segunda. No creo que tenga tiempo en mi agenda para hacer esto'”.

El protagonista de Loco por Mary luego bromeó: "¿Qué es más importante que hacer la voz en off para el edificio animado en Severance?" antes de admitir: "Fue genial que respondiera".

La serie Severance esta disponible en Apple TV+, actualmente estrenando su segunda temporada.