Las 10 series más esperadas de 2024: The Boys, El Eternauta, The Penguin y más

La serie de Amazon Prime Video fue una de las grandes sorpresas en el mundo de los superhéroes en los últimos años, por eso no sorprende el interés por su nueva temporada.

Por otro lado, Victoria Neuman ha conseguido su objetivo de seguir medrando dentro del sistema político de Estados Unidos y está a un paso de conseguir un poder que en ningún caso debería estar en manos de alguien que ha hecho explotar cabezas humanas. Eso también llevará a que el personaje tenga mucha más importancia en la temporada 4.

Fecha de estreno: 2024.

House of the Dragon, temporada 2

Basada en el libro Fire & Blood del autor George R.R. Martin, House of the Dragon (La Casa del Dragón, en español) sigue la dinastía Targaryen en el continente ficticio de Westeros. Tiene lugar 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y unos 100 años después de que los Targaryen unieran los Siete Reinos.

El conflicto de esta nueva temporada en la serie de HBO tendrá en un bando a los partidarios de Rhaenyra como heredera de los Siete Reinos (los negros), mientras que por el otro a los seguidores de Alicent y su primogénito Aegon Targaryen (los verdes).

Fecha de estreno: 2024.

Avatar: la leyenda de Aang, serie estreno

Avatar: la leyenda de Aang es la reinvención en vivo llevada adelante por Netflix de la querida serie animada que sigue a Aang, el joven Avatar, mientras aprende a dominar los cuatro elementos (Agua, Tierra, Fuego y Aire) para restablecer el equilibrio en un mundo amenazado por el aterrador. Nación de Fuego.

La sinopsis oficial del programa dice: “Agua. Tierra. Fuego. Aire. Las cuatro naciones alguna vez vivieron en armonía, con el Avatar, maestro de los cuatro elementos, manteniendo la paz entre ellas. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó y acabó con los Nómadas del Aire, el primer paso dado por los maestros fuego para conquistar el mundo. Dado que la encarnación actual del Avatar aún no ha surgido, el mundo ha perdido la esperanza”.

Fecha de estreno: 22 de febrero.

Echo, serie estreno

La serie de Marvel que llega a Disney+ es la primera serie de superhéroes que se centra en un personaje sordo y nativo americano: Maya López (Alaqua Cox), quien hizo su debut en la serie de 2021 "Hawkeye".

En Echo, Maya está siendo perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk, también conocido como Kingpin (Vincent D'Onofrio). Cuando el viaje la trae a casa, debe enfrentarse a su propia familia y su legado.

Fecha de estreno: 10 de enero.

True Detective: Tierra nocturna

Se trata de la cuarta temporada de la serie de antología de HBO y HBO Max, esta vez protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis.

Según la sinopsis oficial: "Cuando cae la larga noche de invierno en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación del Ártico Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers (Foster) y Evangeline Navarro (Reis) tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y profundizar en las verdades encantadas que yacen enterradas bajo el hielo eterno".

Fecha de estreno: 14 de enero.

Griselda, serie estreno

De los creadores de Narcos, llega a Netflix Griselda con Sofía Vergara como Griselda Blanco.

Griselda está inspirada en la vida de la astuta y ambiciosa colombiana Griselda Blanco, quien terminó creando uno de los cárteles más rentables de la historia, debido a su letal brutalidad, pero también a su habilidad para encantar, que la ayudaron a transitar hábilmente entre su negocio y la vida familiar.

Fecha de estreno: 25 de enero.

Fallout, serie estreno

La serie de Amazon Prime Video y de los creadores de Westworld, Jonathan Nolan y Lisa Joy, esta basada en la franquicia de juegos más vendida en todo el mundo.

En el mundo de Fallout, el futuro imaginado por los estadounidenses a finales de la década de 1940 explota sobre sí mismo a través de una guerra nuclear en 2077. La magia de este mundo es la dureza del páramo frente a la idea utópica de la generación anterior de un mundo mejor a través de energía nuclear.

Ambientada en el futuro post-apocalíptico de Los Ángeles y el mundo de Fallout, la serie es una historia original basada en Fallout que formará parte del canon de los juegos.

Fecha de estreno: 12 de abril.

The Penguin, serie estreno

The Penguin es una serie de HBO derivada de la exitosa película de 2022 The Batman que se centra en el gángster interpretado nuevamente por Colin Farrell.

No se sabe mucho acerca de la trama, pero si que será una continuación directa de The Batman. Después de que el Riddler de Paul Dano mata a Carmine Falcone, uno de los principales jefes de la mafia de Gotham City, inunda el área principal del centro en un ataque terrorista coordinado, dejando al Oswald Cobblepot de Farrell con una ciudad en caos y un vacío de poder dentro del inframundo de Gotham.

Fecha de estreno: 2024.

Bridgerton, temporada 3

La tercera temporada del drama de época llegará a Netflix en dos partes. La serie saltará directamente al romance de Penélope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton) en la temporada 3, desviándose de los libros de Julia Quinn en los que se basa. Mientras tanto, Penélope tendrá que lidiar con su ruptura con Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), quien, según la descripción de Netflix, ha encontrado una nueva amiga en un lugar improbable. Con una presencia cada vez mayor en la alta sociedad, Penélope tiene el desafío de mantener en secreto a su alter ego Lady Whistledown.

Fecha de estreno: 16 de mayo (primera parte) y 13 de junio (segunda parte).

The Regime, serie estreno

La serie de HBO Max cuenta con la ganadora del Oscar Kate Winslet como protagonista. Tras Mildred Pierce y Mare of Easttown, la oscarizada estrella lidera el reparto de esta miniserie que cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen autoritario que comienza a desmoronarse.

Fecha de estreno: 2024.

Bonus track: El Eternauta, serie estreno

El Eternauta llega a Netflix, con el protagónico de Ricardo Darín como el héroe Juan Salvo y Bruno Stagnaro como guionista y director adaptando al audiovisual la historieta más emblemática de la historia argentina, del guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López.

La serie, que promete un despliegue sin precedentes para la industria local para llevar a la pantalla los apocalípticos escenarios de una invasión alienígena a Buenos Aires, terminó su rodaje en diciembre y ya está en postproducción.

Fecha de estreno: 2024.