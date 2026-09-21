Murió el pintor Carlos Alonso, uno de los grandes referentes del arte nacional + Agregar ámbito en









El pintor nacido en Mendoza falleció a los 97 años en Córdoba. La noticia fue confirmada por su familia en redes sociales.

Alonso tenía 97 años.

Carlos Alonso, uno de los grandes pintores argentinos del siglo XX, murió este lunes en la provincia de Córdoba, según informó su familia con un breve comunicado en redes sociales. Tenía 97 años.

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"Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Carlos Alonso. Su familia lo despide con profundo dolor y gratitud, acompañada por el afecto de quienes lo quisieron y admiraron a lo largo de su vida. Su obra y su legado permanecerán siempre", escribió la familia en la cuenta oficial del pintor en Instagram.

La extensa trayectoria y obra de Carlos Alonso La obra de Humberto Carlos Alonso, nacido el 4 de febrero de 1929 en la provincia de Mendoza, está marcada por los temas de la memoria histórica y el exilio y por una técnica expresionista que abreva en su experiencia como dibujante e ilustrador, siempre reflejando en sus obras la mirada del artista con compromiso social.

En 1957 obtuvo el primer premio para ilustrar la segunda parte de Don Quijote de la Mancha y en 1968 viajó a Florencia para trabajar sobre las ilustraciones de La Divina Comedia. Un año después comenzó Lección de anatomía, una serie inspirada en Rembrandt que también incorporó acontecimientos políticos como la ejecución del Che Guevara.

En la obra de Alonso están presentes, además, las heridas producidas por la dictadura militar, en su caso personal la desaparición de su hija Paloma en junio de 1977 cuando el pintor se encontraba exiliado debido a las amenazas y la persecución del régimen.

Además de recibir numerosos premios, en Argentina y el exterior, participó de muestras individuales y colectivas en todo el mundo, entre ellas el Museo Nacional de Bellas Artes (México), Museo de Arte de La Habana (Cuba), las galerías italianas Giulia de Roma y Eidos de Milán, incluyendo la Bedford Gallery de Londres.

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