Las temporadas de Los Simpson dejarán de estar en Star+: esta será su nueva plataforma

Los Simpson , la serie de animación que marcó nuestra vida personal y cultural durante las últimas décadas, dejará de estar en Star plus, que desaparecerá como señal , para migrar y ser exclusiva de la plataforma de streaming de Disney+ . Acá te contamos los detalles.

A más de 35 años del debut de Los Simpson en televisión, la familia de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie no deja de ser la familia amarilla estadounidense que muchos eligen ver para reir o empatizar.

Cuándo desaparecerá Star+ de la Argentina

Según la información que se filtró desde la empresa de telecomunicaciones Movistar Chile, la plataforma Star+, que está disponible únicamente para Latinoamérica, cerrará definitivamente el 30 de junio.

En este sentido, desde que The Walt Disney Company adquirió 21 Century Fox allá por 2019, la mega compañía repartió todos los contenidos audiovisuales de ambas en dos plataformas: Disney Plus y Star Plus. De esta manera, la eliminación de la segunda tendrá como objetivo reunirlos en una sola y así atraer una masa mayor de abonados a Disney.

"Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores", explicó Diego Lerner, presidente de la compañía en Latinoamérica.

¿Cuánto vale Disney+ en Argentina?

Según el sitio oficial, el servicio de streaming en Disney+ tiene un costo de 3.999 pesos por mes. Actualmente, sumado en combo con Star+, el precio final quedaría en 6.399 pesos.

Qué pasará con todo el contenido de Star+ tras su cierre

Para alivianar la preocupación de los usuarios, tanto las series de televisión y las películas, así como las producciones originales de la plataforma Star Plus se mudarán hacia el servicio primo Disney Plus.