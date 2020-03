Led Zeppelin no infringió en plagio

Nueva York - “Stairway to Heaven”, uno de los grandes clásicos de la música contemporánea, de Led Zeppelin, no es un plagio, según estableció ayer la Corte de Apelación de San Francisco. De esta manera se cierra una batalla legal iniciada hace seis años, y que confirma que el legendario grupo de rock británico no copió la canción “Taurus” (1968), de la banda californiana Spirit, para hacer su obra maestra “Stairway to Heaven” (1971).