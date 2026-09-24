Para guardar en la lista: la icónica película de terror disponible en HBO Max + Agregar ámbito en









La tercera entrega de la reconocida saga creada por Wes Craven sigue disponible en el catálogo de la plataforma.

La tercera entrega de la saga creada por Wes Craven sigue disponible en HBO Max en Argentina y recupera a Sidney, Gale y Dewey. Magnific

Una de las entregas más conocidas de la saga Scream vuelve al streaming con Sidney Prescott, Gale Weathers y Dewey Riley nuevamente perseguidos por Ghostface. Scream 3, estrenada originalmente en 2000 y dirigida por Wes Craven, forma parte del catálogo de HBO Max y ya la podés ver.

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La historia retoma a Sidney Prescott después de los acontecimientos de las dos primeras películas. Esta vez, los asesinatos se trasladan al mundo del cine: el elenco y el equipo de una nueva película de la saga ficticia Stab quedan involucrados en una serie de ataques que vuelven a tener a Ghostface como protagonista. La película tiene una duración de una hora y 56 minutos y pertenece a los géneros terror y suspenso.

De qué trata Scream 3 En esta ocasión, Sidney Prescott intenta mantenerse alejada de todo lo relacionado con los asesinatos que marcaron su vida. Mientras permanece aislada, un nuevo ataque empieza a desarrollarse en Hollywood durante la producción de Stab 3, la película que lleva al cine los acontecimientos de las entregas anteriores.

La situación cambia cuando los integrantes del rodaje empiezan a ser asesinados y el patrón de Ghostface vuelve a aparecer. Sidney, Dewey y Gale terminan vinculados nuevamente con el caso, mientras intentan descubrir quién está detrás de la máscara.

La película fue escrita por Ehren Kruger a partir de personajes creados por Kevin Williamson y tuvo a Wes Craven nuevamente detrás de cámaras. Miramax señala a Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox entre sus protagonistas principales. Scream 3 llegó a los cines en el año 2000, pero sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos del género.

Tráiler de Scream 3 Reparto de Scream 3 Neve Campbell como Sidney Prescott

como Sidney Prescott David Arquette como Dewey Riley

como Dewey Riley Courteney Cox como Gale Weathers

como Gale Weathers Parker Posey como Jennifer Jolie

como Jennifer Jolie Patrick Dempsey como Mark Kincaid

como Mark Kincaid Scott Foley como Roman Bridger

como Roman Bridger Matt Keeslar como Tom Prinze

como Tom Prinze Jenny McCarthy como Sarah Darling

como Sarah Darling Emily Mortimer como Angelina Tyler

como Angelina Tyler Deon Richmond como Tyson Fox

como Tyson Fox Lance Henriksen como John Milton

como John Milton Kelly Rutherford como Christine

como Christine Liev Schreiber como Cotton Weary

como Cotton Weary Patrick Warburton como Steven Stone

como Steven Stone Jamie Kennedy como Randy Meeks

como Randy Meeks Heather Matarazzo como Martha Meeks Ghostface, un ícono del terror La máscara de Ghostface es el elemento central de Scream desde la primera película. A diferencia de otros personajes clásicos del género, la identidad que la lleva cambia entre las distintas entregas. En Scream 3, el personaje vuelve a usar llamadas telefónicas, persecuciones y asesinatos para generar tensión, pero la película suma un elemento que la hace única: el asesino conoce detalles relacionados con la producción de Stab 3 y utiliza esa película como parte de su juego. La franquicia también construyó su identidad alrededor de las referencias al cine de terror. Los personajes conocen las reglas habituales del género y muchas escenas juegan con esa idea, mientras Ghostface aprovecha esas expectativas para sorprenderlos. Si querés ver algo distinto este fin de semana, ya tenés plan.