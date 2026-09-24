Una de las entregas más conocidas de la saga Scream vuelve al streaming con Sidney Prescott, Gale Weathers y Dewey Riley nuevamente perseguidos por Ghostface. Scream 3, estrenada originalmente en 2000 y dirigida por Wes Craven, forma parte del catálogo de HBO Max y ya la podés ver.
Para guardar en la lista: la icónica película de terror disponible en HBO Max
La tercera entrega de la reconocida saga creada por Wes Craven sigue disponible en el catálogo de la plataforma.
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La historia retoma a Sidney Prescott después de los acontecimientos de las dos primeras películas. Esta vez, los asesinatos se trasladan al mundo del cine: el elenco y el equipo de una nueva película de la saga ficticia Stab quedan involucrados en una serie de ataques que vuelven a tener a Ghostface como protagonista. La película tiene una duración de una hora y 56 minutos y pertenece a los géneros terror y suspenso.
De qué trata Scream 3
En esta ocasión, Sidney Prescott intenta mantenerse alejada de todo lo relacionado con los asesinatos que marcaron su vida. Mientras permanece aislada, un nuevo ataque empieza a desarrollarse en Hollywood durante la producción de Stab 3, la película que lleva al cine los acontecimientos de las entregas anteriores.
La situación cambia cuando los integrantes del rodaje empiezan a ser asesinados y el patrón de Ghostface vuelve a aparecer. Sidney, Dewey y Gale terminan vinculados nuevamente con el caso, mientras intentan descubrir quién está detrás de la máscara.
La película fue escrita por Ehren Kruger a partir de personajes creados por Kevin Williamson y tuvo a Wes Craven nuevamente detrás de cámaras. Miramax señala a Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox entre sus protagonistas principales. Scream 3 llegó a los cines en el año 2000, pero sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos del género.
Tráiler de Scream 3
Reparto de Scream 3
- Neve Campbell como Sidney Prescott
- David Arquette como Dewey Riley
- Courteney Cox como Gale Weathers
- Parker Posey como Jennifer Jolie
- Patrick Dempsey como Mark Kincaid
- Scott Foley como Roman Bridger
- Matt Keeslar como Tom Prinze
- Jenny McCarthy como Sarah Darling
- Emily Mortimer como Angelina Tyler
- Deon Richmond como Tyson Fox
- Lance Henriksen como John Milton
- Kelly Rutherford como Christine
- Liev Schreiber como Cotton Weary
- Patrick Warburton como Steven Stone
- Jamie Kennedy como Randy Meeks
- Heather Matarazzo como Martha Meeks
Ghostface, un ícono del terror
La máscara de Ghostface es el elemento central de Scream desde la primera película. A diferencia de otros personajes clásicos del género, la identidad que la lleva cambia entre las distintas entregas. En Scream 3, el personaje vuelve a usar llamadas telefónicas, persecuciones y asesinatos para generar tensión, pero la película suma un elemento que la hace única: el asesino conoce detalles relacionados con la producción de Stab 3 y utiliza esa película como parte de su juego.
La franquicia también construyó su identidad alrededor de las referencias al cine de terror. Los personajes conocen las reglas habituales del género y muchas escenas juegan con esa idea, mientras Ghostface aprovecha esas expectativas para sorprenderlos. Si querés ver algo distinto este fin de semana, ya tenés plan.