La película "Caballo salvaje nueve" de Martin McDonagh presentó un nuevo tráiler + Agregar ámbito en









Caballo salvaje nueve tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, llega a los cines argentinos en noviembre.

Sam Rockwell y John Malkovich protagonizan la película.

Searchlight Pictures presentó un nuevo tráiler de Caballo salvaje nueve, la nueva película de Martin McDonagh que llega a los cines de Argentina el 12 de noviembre de 2026.

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Caballo salvaje nueve tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie de 14 minutos y donde John Malkovich fue distinguido con la Copa Volpi al Mejor Actor por su interpretación en la película.

Su recorrido por festivales incluye el Festival de Cine de Telluride, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Festival de Cine de Zúrich, donde Martin McDonagh recibió un Premio Tributo por su labor como director, y el BFI London Film Festival. En Telluride, Malkovich sumó otro reconocimiento a su trayectoria al recibir el Silver Medallion, galardón que el festival otorga a figuras destacadas de la industria cinematográfica. Además, Caballo salvaje nueve será la película de apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

De qué trata Caballo salvaje nuevo Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe, MJ (Steve Buscemi). Entre las icónicas estatuas de la isla, y mientras los socios de larga data lidian con sus pasados oscuros y conspiraciones presentes, el nuevo vínculo de Chris con unas estudiantes rebeldes (Mariana di Girolamo y Ailín Salas) pone en riesgo el curso del viaje en este paraíso remoto.

Dirigida por el ganador del Premio de la Academia Martin McDonagh (Escondidos en Brujas, Siete psicópatas, Tres anuncios por un crimen, Los espíritus de la isla) Caballo salvaje nueve está protagonizada por el dos veces nominado al Oscar John Malkovich, el ganador del Oscar Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, junto a Tom Waits y Parker Posey. Con guion de McDonagh, la película reúne nuevamente al director y guionista con Searchlight Pictures, Blueprint Pictures y Film4, tras su colaboración en Los espíritus de la isla, nominada a 9 Premios de la Academia. La producción es de Graham Broadbent, Pete Czernin, Martin McDonagh y Anita Overland.

Caballo salvaje nueve estrena solo en cines de Argentina el 12 de noviembre.

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