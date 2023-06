Liam Payne en Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Liam Payne confirmó su visita a la Argentina , será la primera vez del ex One Direction cómo solista en el país. La cita será el 9 de septiembre en el estadio Movistar Arena, con producción de DF Entertainment.

Será una ocasión imperdible para ir al encuentro de este gran cantante en el estreno ante el público argentino de su material solista, aunque no caben dudas de que honrará también el camino recorrido interpretando muchas de las canciones más entrañables de One Direction.

Su primer single, “What Makes You Beautiful” fue un enorme éxito y al poco tiempo llegaron las canciones que conformarían su primer álbum Up All Night , que vio la luz en noviembre del 2011. De ahí en adelante, One Direction marcaría el norte en el pop con importantísimos premios, cinco discos de estudios y hits indelebles como “Night Changes”, “Story of My Life”, “18”, “Right Now”, por nombrar solo algunos.

One Direction entró en una pausa indefinida a finales de 2015, pero los miembros de la banda aún tenían mucha música por hacer. En el caso de Liam, todo comenzó con el single “Strip That Down”, una colaboración con Quavo coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac que estrenó en mayo de 2017 y que mostró un Liam mucho más maduro y osado, tanto en la letra como a nivel de la búsqueda sonora. Era un adelanto de lo que tenía entre manos el cantante para iniciar una fructífera etapa solista: otros ritmos, incursiones en música bailable, temas más oscuros que aquellos que habían abordado en la etapa de boy band. Otra muestra llegaría en 2018 con el single “For You” junto a Rita Ora, para la banda sonora del thriller Cincuenta sombras liberadas. En agosto de ese mismo año, lanzó su primer EP, First Time, de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo “First Time”, pasando por un abordaje profundo de una separación en “Home With You” y una balada cruda como lo es “Depend On It”.

Su primer trabajo discográfico, LP1, llegó para ahondar en esos temas y nuevas propuestas en cuanto a los géneros y estilos que ingresan y se amalgaman en un ambiente de trap-pop único.