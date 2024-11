Linkin Park vuelve a la Argentina: la banda llegará en medio de su gira de regreso en 2025

Los espectáculos serán una extensión de la gira actual 'From Zero' y comenzarán a principios del próximo año, llegando a estadios y arenas en América del Norte, Europa, Asia y América Latina.

El nuevo calendario, que comenzará el 31 de enero en Ciudad de México, incluye los primeros shows de Linkin Park en estadios de Tokio y Ciudad de México desde 2017, así como el regreso a Yakarta después de 13 años. También incluye varias apariciones destacadas en festivales alrededor del mundo, incluidos Sick New World , I-DAYS, Novarock y más.

Embed - LINKIN PARK on Instagram: "From Zero World Tour 2025. For list of tour dates and on-sale info visit LinkinPark.com. LPU Pre-sales start on Monday, Nov 18."