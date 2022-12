Patrick Stewart y Jamie Lee Curtis rendidos ante Lionel Messi

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmJmM4Vrlu2%2F%3Figshid%3DMDJmNzVkMjY%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJrkrAPys0O3ZB28OOBgduIi9C5MIPFg1p5dhvFduiu8hWBWGGWEyFWqMzYmpfyQZCpaI43qFMWQs9KEmGR8tDayhph5zMOMu1uXxwZCCOs84JZAholdPftVqIkezMIPxODmcVpC1IYJUfcNvWqcQKRCFtjRGQZDZD View this post on Instagram A post shared by Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Por su parte Patrick Stewart, reconocido por sus papeles en Star Trek y X-Men cómo el capitán Picard y el Profesor X respectivamente, compartió una foto de la gala The Best de 2017 junto al astro argentino con el siguiente mensaje: "De la vez que conocí a un Dios... Felicitaciones a @LeoMessi y Argentina por su maravillosa obra."

El encuentro de Patrick Stewart y Messi en 2017

El actor inglés tuvo el privilegio de conocer al argentino en 2017 durante la gala de los premios The Best organizada por la FIFA en Londres. Fue a pedido de su esposa, la cantante estadounidense Sunny Ozell, a quien no le gustaba el fútbol hasta que vio jugar a Messi y se volvió fanática del rosarino.

"Sabía que él iba a estar en ese evento, y le dije a mi esposa: 'Si está ahí, haré todo en mi poder para poner a los dos cara a cara'. Y ella me dijo: '¿Y qué pasa si él se convierte en mi 'permitido?'. Le respondí: 'Por mí está bien'", reveló Stewart en una entrevista con la Fundación SAG-AFTRA que se volvió viral.

"Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo, y el otro gran argentino… Diego Maradona, la Mano de Dios. Choqué contra la puerta de seguridad. 'Con permiso, con permiso', decía. 'Soy Patrick Stewart', me avergoncé".

"No podía ver a Leo", continuó. "No estaba ahí. De hecho se había dado vuelta e inclinado sobre su asiento. Y es bastante bajo, así que se desvaneció detrás de todos. Me paré detrás de él y se incorporó, giró y quedamos cara a cara. Y verán, su cara… esto es muy emocionante para mí… Simplemente resplandeció ante mí. Y le dije: 'Señor Messi, por favor, mi esposa…'", agregó, mientras los presentes seguían con mucha atención el relato.

Sin embargo, el actor inglés reveló que lo sorprendió un pedido de Antonela Roccuzzo."Ahí estrecharon sus manos. Y les dije: 'Por favor, ¿puedo tomarles una foto juntos?'. Así que yo les tomé la foto, no fue una selfie. Tomé la foto de mi esposa con Messi, uno al lado del otro, y entonces su esposa (Antonela) dijo: '¡Y yo quiero una foto con usted!'.

Sunny Ozell, la esposa de Stewart, publicó la imagen en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "Después de haber trabajado en restaurantes elegantes de Nueva York durante años, me encontré con muchas personas importantes y me volví bastante inmune a los nervios. Y, para ser honesta, no hay muchos seres humanos vivos en el mundo que me encantaría conocer. ¿Pero Messi? ¿Lionel Messi? Puedes apostar tu dulce trasero que me asusté".