Llega el final de Succession: detalles y curiosidades de la serie de HBO

Los productores detrás de Succession

Entre los productores ejecutivos de Succession se encuentran el actor Will Ferrell y el director Adam McKay. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el dúo se une para trabajar detrás de cámaras, previamente trabajaron en The Big Short, Vice y Anchorman.

Las audiciones cruzadas en Succession

Jeremy Strong es Kendall Roy, pero antes de eso audicionó para ser Roman. El actor estaba interesado en interpretar a Kendall, pero tenía ciertos reparos por las similitudes que encontraba con ese personaje. Al final, decidió cambiar de opinión, hizo un nuevo casting y se quedó con el papel de Ken. Por su parte Kieran Culkin (Roman Roy) casi fue el primo Greg, al menos era la intención de la producción, él no sintió que fuera adecuado para el papel, así que optó por Roman y el papel de Greg fue para Nicholas Braun.

No está basada en la familia Murdoch

A pesar de la creencia generalizada de que la serie está basada en Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación, el creador del show insiste en que no. Jesse Armstrong, el creador de Succession, dijo en una entrevista que "no es una tontería decir que realmente no son los Murdoch". Armstrong entiende que una de las asociaciones comunes con la poderosa familia está dada por el hecho de que no hay muchos magnates de tan alto perfil en el Reino Unido, es por ello que la gente tiende a hacer esa asociación. Cabe destacar que en la serie, Logan Roy es escocés. Esto último a sugerencia de Brian Cox, nacido en Escocia.

Diferencias de edades

Alan Ruck (nacido en 1956) tiene una edad más cercana al actor que interpreta a su padre, Brian Cox (nacido en 1946) que a la actriz que interpreta a su hermana, Sarah Snook (nacida en 1987). También es mayor que la actriz que interpreta a su madrastra, Hiam Abbass (nacida en 1960).

Qué se sabe del episodio final de Succession

El final de Succession se titula "With Open Eyes", según Entertainment Weekly, será un episodio con la duración de una película, “alrededor de 90 minutos”. Se estrena este domingo a las 22hs en HBO y HBO Max.

Tráiler del último capítulo de Succession