Llega a Paramount+ una serie documental sobre el Lollapalooza

El tráiler de Lolla: La historia del Lollapalooza

"Cuando comencé Lollapalooza, fue una despedida para Jane's Addiction", dijo Farrell en el tráiler. Junto con el líder de Porno For Pyros , la serie documental incluirá entrevistas con personas como Flea de Red Hot Chili Peppers, Trent Reznor de Nine Inch Nails, Tom Morello de Rage Against the Machine, Lars Ulrich de Metallica, Ice-T y más.