Llega un festival de cine de terror a CABA: qué ver, dónde y desde cuándo

Los films de la Competencia Internacional

En la Competencia Internacional se verán la británica "The Moor" (Chris Cronin), las norteamericanas "Eight Eyes" (Austin Jennings) y B"irth/Rebirth" (Laura Moss), la canadiense "Daughter of the Sun" (Ryan Ward), la húngara "Zanox" (Ben Baranyi), la española "La mesita del comedor" (Caye Casas), la italiana "The Well" (Federico Zampaglione), la turca "The Funeral" (Orçun Behram) y las argentinas "Mar.ia" (Gabriel Grieco, Nic Loreti) y "Lava 2 - El nuevo Show del Narciso" (Ayar Blasco).