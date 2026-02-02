Llega una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná: Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema y más

El viernes 6 y sábado 7 de febrero, Paraná volverá a convertirse en capital matera con su 35ª Fiesta Nacional del Mate , con acceso libre, tres escenarios, ferias, gastronomía y dos noches de música en vivo. La edición 2025 convocó a más de 100.000 personas, y este año la Fiesta regresa con una grilla artística potente y una experiencia pensada para disfrutar en comunidad.

Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club y Raly Barrionuevo serán parte de la programación artística de esta edición, que vuelve a poner en el centro al mate como lo que es: un ritual cotidiano que nos identifica y atraviesa generaciones.

Si bien el acceso al predio es libre, la Fiesta contará con un sector preferencial ubicado frente al escenario principal, que ofrecerá mejor visibilidad y servicios diferenciados, como barra y sanitarios exclusivos.

El viernes 6 de febrero, el sector preferencial tendrá modalidad platea (público sentado), con un valor de $35.000, mientras que el sábado 7 de febrero funcionará en modalidad campo, con un valor de $60.000. Las entradas son limitadas y se encuentran disponibles a través de www.entradauno.com.

image

Gastronomía y tradición en la Fiesta Nacional del Mate

Más allá de los shows en vivo, la Fiesta propone una experiencia completa que cruza cultura, tradición y vida local: feria de emprendedores, propuestas de arte, patio gastronómico a cargo de clubes de la ciudad, actividades para infancias y el clásico Concurso de Cebadores, una de las atracciones más esperadas, que celebra el saber popular alrededor del mate y convoca a participantes y visitantes con premios y reconocimientos.

Porque en Argentina el mate no es solo una bebida: es una ceremonia mínima del día a día, una excusa amable para reunirse, y un hábito que acompaña tanto el silencio como la charla. Y con una convocatoria que crece año a año, la Fiesta se consolidó como uno de los grandes eventos del verano en la región, con miles de personas que llegan a Paraná para vivir una celebración popular que pone en movimiento a toda la ciudad.

La sede será la Plaza de las Colectividades, con ingreso libre al predio desde las 18 hs, en un evento que ya es una de las celebraciones populares más convocantes del país.