Quienes serán los artistas que cantarán en el último partido de Lionel Messi en el país







La AFA informó quienes serán los artistas encargadas de brindar un show en el partido ante Venezuela, de este jueves, que será el último oficial de Lionel Messi en el país.

Quienes serán los artistas que cantarán en el último partido de Messi en el país

De cara al partido de este 4 de septiembre, en la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección argentina recibirá a Venezuela en el Estadio Más Monumental y la previa estará acompañada de música y una increíble fiesta por ser el último partido de Lionel Messi en el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se confirmó que se presentarán tres shows en vivo para los hinchas: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, quienes serán los encargados de animar la jornada desde temprano.

image

Por ello, se recomienda al público llegar con tiempo al Estadio Monumental, al menos dos horas antes, para poder disfrutar de los espectáculos antes del inicio del encuentro que marcará el final del capitán Lionel Messi en las Eliminatorias.

Con entradas agotadas y un Monumental colmado, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir firme en su camino hacia la Copa del Mundo 2026, en lo que será un partido emotivo para los hinchas argentinos y el jugador del Inter Miami.

Cómo será el canje de entradas El retiro de las entradas será en el estadio Monumental en los siguientes días y horarios: Martes 02/09: todos los sectores, de 9 a 15 hs.

Miércoles 03/09: todos los sectores, de 9 a 15 hs. Además entre la información importante se encuentra que: Menores: a partir de los 3 años deben abonar platea de forma completa.

Personas con discapacidad: el ingreso debe gestionarse previamente en www.deportick.com. Quienes no realizaron el trámite y retiraron la entrada con anticipación, no podrán acceder el día del partido.