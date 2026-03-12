Netflix reveló que está en desarrollo una serie biográfica sobre Frida Kahlo y Diego Rivera

Patricia Riggen y el escritor, director y productor Gabriel Ripstein están a bordo para dirigir. La serie es una adaptación de la novela “Rien n'est noir” de la escritora francesa Claire Berest.

Netflix confirmó que está preparando una serie sobre la tempestuosa relación entre los icónicos artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera .

Patricia Riggen (Tom Clancy's Jack Ryan) y el escritor, director y productor Gabriel Ripstein , conocido por 600 Miles y Narcos, están a bordo para dirigir.

La vida de la artista mexicana fue llevada la gran pantalla en Frida de 2002, la película estuvo protagonizada por Salma Hayek (Frida) y Alfred Molina (Diego Rivera).

La obra, aún sin título, se adentrará en sus vidas y explorará cómo las cambiantes convulsiones políticas, sociales y artísticas moldearon su relación y obra.

Producida por Mónica Lozano de Alebrije Producciones (Amores Perros, No se aceptan devoluciones), la serie es una adaptación de la novela “Rien n'est noir” de la escritora francesa Claire Berest .

La escritora y actriz María Renée Prudencio, cuyos créditos incluyen Los Adioses y Club Sandwich, se desempeña como escritora principal.

Carolina Leconte, vicepresidenta de contenido de Netflix México, comentó en un comunicado: "La ambición de este proyecto no tiene precedentes. Queremos mostrar una Frida real, una Frida que parece salir de la pantalla y llevarte de la mano para que puedas vivir su historia junto a ella, durante una de las épocas más significativas de este país: un México que Frida y Diego pusieron en el mapa mundial".

El nuevo proyecto encaja con los objetivos de la plataforma de streaming que el año pasado anunció una inversión de mil millones de dólares en producción durante los próximos cuatro años en México.

Entre los nuevos proyectos mexicanos de Netflix se encuentran: Las muertas, la primera serie de Luis Estrada (La ley de Herodes), y la comedia romántica Love 9 to 5, ambas estrenadas hace unos meses.

Otros proyectos próximos son la serie de la época de la Revolución Mexicana Mal de amores, basada en la novela de Ángeles Mastretta; Santita, protagonizada por Gael García Bernal; No tengo miedo y El círculo, adaptada de la novela Los Corruptores.