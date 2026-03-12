Charly García protagonizó un emotivo encuentro con Gilberto Gil en el show del astro brasileño en Argentina + Seguir en









El reconocido cantautor pasó por el Movistar Arena con su gira de despedida de los escenarios “Tempo Rei Tour”.

Gil y García juntos.

El reconocido cantautor Gilberto Gil se reunió este miércoles con el icónico artista argentino Charly García durante su show “Tempo Rei Tour”, en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Desde el ingreso al estadio, se podían escuchar los rumores que referían al encuentro entres dos grandes: “Hay un palco preparado para Charly”, entre tantos. Minutos después se confirmó la reunión.

García, de 74 años, fue llevado hasta el detrás de escena, dónde cruzó algunas palabras con Gil, que ya pisa los 83 años.

Ante un público que celebró cada canción, Gilberto ofreció un concierto que repasó distintos momentos de su extraordinaria trayectoria con un repertorio que incluyó algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera. Sonaron clásicos como “Tempo Rei”, “Esperando na janela”, “Toda menina bahiana”, “Drão”, “Expresso 2222”, “Andar com fé”, “Esotérico”, “Estrela”, “Vamos fugir”, entre otros temas que reafirmaron la amplitud y la vigencia de su obra, y confirmaron una vez más su lugar como una de las figuras fundamentales de la música latinoamericana. Con su inconfundible calidez y una presencia escénica intacta, el músico transformó el show en un verdadero encuentro entre generaciones unidas por su música.

La velada comenzó con un set especial de Kevin Johansen, quien fue el encargado de abrir la noche con su particular universo musical, generando el clima ideal para lo que sería luego una celebración colectiva.