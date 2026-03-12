Detuvieron a "Chelo" del Grupo Green, está acusado de violar a una mujer + Seguir en









El arresto fue realizado en la casa de Torres en Villa Fiorito, en medio de una investigación a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza.

El reconocido cantante de cumbia fue detenido.

Adrián Marcelo Torres, “Chelo”, reconocido por ser el cantante del Grupo Green y un referente de la cumbia argentina, fue detenido en la madrugada de este jueves, acusado de violar a una mujer de 43 años a comienzos de esta semana a bordo de su Volkswagen Suran.

El arresto fue realizado en la casa de Torres en Villa Fiorito, en medio de una investigación a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza. La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense allanó el lugar junto al área de Cibercrimen de la misma fuerza y secuestró el auto del cantante, que permanece en calidad de aprehendido en una celda de la DDI matancera. También se secuestraron tres computadoras y dos teléfonos, que podrán ser peritados.

Su indagatoria se espera en las próximas horas. Torres, por su parte, ya había sido condenado en 2009 por un tribunal de Morón a cuatro años de cárcel por el abuso de una niña de seis años.

¿Quién es Dulce Lilian, la victima de "Chelo" Torres? La víctima, conocida públicamente como Dulce Lilian, se dedica a las transmisiones en redes sociales como TikTok con artistas tropicales. Declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli, donde ratificó los contenidos de su denuncia, presentada a comienzos de la noche del martes en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

La UFI N°21 se abocó ayer a la búsqueda de videos de cámaras de seguridad que mostraran el recorrido de la víctima y el cantante. Se hallaron, precisamente, dos filmaciones que muestran el recorrido de la camioneta, que será analizada también en busca de rastros.

Tras reportar el episodio, Dulce Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.

