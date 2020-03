El Lollapalooza, al borde de su suspensión o postergación

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, adelantó ayer que el gobierno de la Provincia evalúa la suspensión del Lollapalooza. “Lo estamos analizando en particular. Hubo una reunión entre el ministerio de Seguridad de la Provincia con los organizadores donde se habló del tema pero se informó que se recomendaba la suspensión Hoy en día lo que hay es una resolución del ministerio de Salud que recomienda suspender la actividad y que la gente evite participar”, manifestó.

Ayer, el presidente Fernández anunció que sería obligatoria una cuarentena de 15 días a toda persona proveniente de países con alto índice de infecciones de esa enfermedad, pero aún no hay resolución firmada. Este diario consultó a los organizadores del Lollapalooza por los más de 3000 extranjeros (entre artistas y técnicos de las bandas) que llegarían para esa fecha y no tendrían los 15 días de aislamiento, pero las respuestas, pese a la reunión con las autoridades provinciales, fueron que “Lollapalooza sigue en pie. Estamos todos trabajando con normalidad y no tuvimos bajada de gobierno de ninguna cancelación”.

La productora DF Entertainment, que tiene otros shows internacionales, insistió en que “todos se realizarán con normalidad”. De los cien artistas convocados para el festival, la mayoría son extranjeros salvo el mínimo porcentaje de argentinos. Entre los internacionales figuran The Strokes, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Travis Scott, Martin Garrix, Brockhampton, Madeon, Rita Ora, A Day to Remember, King Princess, Guns N’ Roses, Lana del Rey, Cage the Elephant, James Blake y Alan Walker, entre muchos otros.

En las redes sociales convivían los temerosos con los omnipotentes. Son muchos los locales y brasileños que pusieron a la venta sus tickets por temor, mientras otros tantos se lamentaban por el rumor de que se fuera a suspender. Algunos hasta ideaban mecanismos para ganar dinero, sugerían revender los tickets para luego reclamar el reembolso de dinero a la productora, especulando con una inminente cancelación.

En cuanto a Soda Stereo, la productora confirmó que si bien se reprogramaron los shows en Costa Rica y Paraguay por medidas dispuestas por los respectivos gobiernos, el de Buenos Aires sigue firme. La banda encabezada por Zeta Bosio y Charly Alberti ya está en CABA y no debería someterse a cuarentena. Desde la productora señalaron: “Dependemos de la decisión del Gobierno que, si no decide suspender shows multitudinarios, seguiremos adelante”. En el caso de Paraguay el Gobierno dispuso que por un plazo de 15 días están suspendidos todos los eventos públicos y/o privados de concurrencias masivas como conciertos, eventos deportivos, religiosos, políticos y actividades educativas”.

El grupo teatral “Fuerzabruta” suspendió todos sus shows en Oriente, mientras Tini Stoessel canceló los shows de Madrid, Bruselas y postergó el recital del 14 de marzo en el Movistar Arena para el 28 de ese mes, porque al regresar al país se someterá a la cuarentena. Otra actividad multitudinaria que se postergó es la feria gastronómica Masticar en El Dorrego. Iba a realizarse del 2 al 5 de abril pero ante la imposibilidad de asegurar la presencia de los invitados internacionales optaron por postergarla.

En relación al teatro, AADET emitió un comunicado en el que señala que las salas teatrales han aumentado las modalidades y frecuencia de su limpieza y desinfección, la provisión de insumos de limpieza personal e incrementado la disponibilidad de alcohol en gel de uso público en las áreas de ingreso. También apelan a la “buena voluntad” del público: “Solicitamos que cualquier espectador que hubiera estado o permanecido en tránsito recientemente en los países de mayor exposición indicados por el Ministerio de Salud y/o que experimentase síntomas de resfriado o gripe, permanezca en su casa, consulte al médico y se abstenga de concurrir a espectáculos. Es obligatorio devolver las entradas por los mismos canales por donde las hubiera adquirido anticipadamente”. Carlos Rottemberg lo llamó “conciencia ciudadana” y recordó que no respetar los protocolos incluye penas como la prisión.

En el mundo editorial, ayer circuló un comunicado de los trabajadores que manifestaba preocupación ante la decisión de que la Fundación El Libro siguiera adelante con la realización de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires frente a la clara situación de epidemia mundial ocasionada por el coronavirus. “Le pedimos a las autoridades que tengan presente la gravedad que ocasionaría el tránsito de miles de personas por día en el predio de La Rural sin ningún tipo de control sanitario. A sí mismo el riesgo al que estaríamos expuestos trabajadores y visitantes, entre ellos cientos de jubilados y niños. Es urgente atender esta demanda de los trabajadores del sector que alertamos una situación que en otros países fue solucionada con la suspensión de ferias, eventos masivos y espectáculos deportivos. Nada vale más que la protección de nuestra población”, dice el texto, que nadie firma pero que circula desde hace dos días en el medio.

Ayer, a través de un comunicado oficial, la Feria del Libro ratificó, a contramano de las europeas, su continuidad: “Frente a la responsabilidad –tanto económica como social– que implica poner en pie el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica, mantiene una línea de consulta con las autoridades competentes y permanece atenta a las novedades o disposiciones que pudieran producirse. A la vez recuerda que la Feria no sólo es un acontecimiento mayúsculo de la cultura y la promoción del libro, de gravitación clave en su industria, sino que también posee una dimensión económica significativa para la Buenos Aires y el país, al constituir una fuente de trabajo para miles de personas”. La 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con La Habana como ciudad invitada de honor, tiene previsto iniciar sus jornadas el martes 28 de abril, inaugurar al público el jueves 30 y cerrar el lunes 18 de mayo. Están programados, como todos los años, más de 1.500 actos culturales.

Finalmente, como el Louvre en París y tantos otros museos europeos que cerrararon preventivamente sus puertas (los italianos todos, desde ya), el primero en replicarlo fue el Malba, que comunicó que cerrará por dos semanas: “debido a la alta afluencia del turismo internacional y a la pandemia del coronavirus, Malba ha decidido cerrar el museo y sus exposiciones hasta el 25 de marzo y suspender las actividades de cine, literatura y programas públicos”, según un comunicado difundido ayer.