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24 de junio 2026 - 10:31

Wanda Nara reavivó la pelea con Mauro Icardi y aseguró: "Nunca le gustó Turquía"

En medio de una feroz batalla judicial por la deuda de la manutención, la conductora sumó un nuevo frente de conflicto al lanzar duras declaraciones que salpican directamente a la China Suárez, actual pareja del futbolista.

Wanda Nara aseguró que a Mauro Icardi nunca le gustó Turquía.

Wanda Nara aseguró que a Mauro Icardi nunca le gustó Turquía.

Noticia en desarrollo.-

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