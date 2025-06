Los cuentos de Mariana Enríquez llegan a Netflix: se trata de una miniserie dirigida por Pablo Larraín

De qué se tratará la adaptación de "Mis muertos tristes"

La adaptación de Mariana Enríquez se centra en Emma, una doctora de 60 años que tiene una habilidad particular: puede ver y escuchar a los muertos. Ella los llama “presencias” y ha pasado toda su vida evitando que este sexto sentido la conecte con el sufrimiento de otros. Pero ¿quién está a salvo de sus fantasmas? La vida de la doctora cambia cuando su sobrina Julie, una joven perturbada que también puede comunicarse con los muertos, llega a su casa. Lo que se evita, no desaparece. Emma no tiene otra opción que involucrarse con su don.