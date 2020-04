Los festivales clase A debaten futuro digital

Venecia - El Festival Internacional de Cine de Venecia, cuya fecha se extiende este año entre el 2 y el 12 de septiembre, no sólo no canceló su realización sino que sigue adelante con los preparativos, contemplando la posibilidad de que una parte de su programa pueda hacerse de manera digital. Durante el fin de semana, en declaraciones que recogió “Variety”, un vocero de la Mostra veneciana dijo que “de ninguna forma puede ser reemplazada por un acontecimiento online, aunque existe la posibilidad de utilizar esa tecnología para algunas iniciativas. Pero todavía es prematuro decidir algo así”. Por su parte, el director del festival, Alberto Barberá, reaccionó también el fin de semana a comentarios de los directores del festival de Toronto, Joana Vicente y Cameron Bailey, fechado para el 10-20 de septiembre (habitual rival americano de Venecia, con el cual siempre se superpone algunos días), en los que estos consideraban la opción digital para su realización ante la posibilidad de que ni estrellas ni público quisieran viajar aunque las restricciones ya no rigieran.