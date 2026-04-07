Rusia demora sus programas lunares mientras EEUU avanza con la histórica misión Artemis II

Las demoras afectan el programa espacial ruso. A la par, Artemis II se encuentra de regreso de la luna tras sobrevolar exitosamente la cara oculta del satélite natural.

Rusia postergó el lanzamiento de tres misiones clave de su programa lunar , en una señal de retroceso dentro de la carrera espacial . Mientras, Estados Unidos celebró un hito reciente con un vuelo tripulado alrededor de la Luna .

De acuerdo con la agencia Interfax , las misiones Luna-28 , Luna-29 y Luna-30 fueron reprogramadas para el período comprendido entre 2032 y 2036 . La información fue atribuida al vicepresidente de la Academia de Ciencias de Rusia , Sergei Chernyshev .

Las autoridades no precisaron las fechas originales de lanzamiento, pero este nuevo aplazamiento se sumó a una serie de demoras previas que afectaron al programa espacial ruso en los últimos años.

El calendario revisado también se explicó en el contexto de fallas recientes . En 2023, la misión Luna-25 se estrelló contra la superficie lunar, en un episodio que marcó un duro golpe para la estrategia espacial del país.

Tras ese incidente, el director de Roscosmos sostuvo que la exploración de la Luna sigue siendo un objetivo estratégico, especialmente en el marco de una competencia global por los recursos naturales del satélite.

Durante la era de la Unión Soviética, el país lideró hitos fundamentales de la carrera espacial, como el lanzamiento del primer satélite y el envío del primer ser humano al espacio. Sin embargo, en la etapa posterior a la disolución soviética, el programa espacial ruso perdió impulso y quedó rezagado frente a potencias como Estados Unidos y China.

El avance de EEUU en la nueva carrera lunar

En contraste, la NASA avanzó con su programa lunar y logró un hecho significativo. Cuatro astronautas de la misión Artemis II realizaron un vuelo alrededor de la Luna, convirtiéndose en los primeros en completar ese recorrido en más de medio siglo.

Además, la misión alcanzó una distancia récord en el espacio profundo, superando a cualquier vuelo tripulado anterior y marcando un nuevo capítulo en la exploración humana más allá de la órbita terrestre.

El contraste entre los retrasos de Rusia y los avances de Estados Unidos reflejó un cambio en el equilibrio de la carrera espacial. Mientras algunos programas enfrentaron dificultades técnicas y reprogramaciones, otros consolidaron su liderazgo en la nueva etapa de exploración lunar, donde también se sumó el protagonismo creciente de China.