Los Rolling Stones confirmaron el lanzamiento del álbum por el 50 aniversario de "Black and Blue"

Los Rolling Stones confirmaron la fecha de lanzamiento del álbum por el 50 aniversario de "Black and Blue" (1976).

El nuevo disco sale el 14 de noviembre de 2025, el Super Deluxe Box Set contiene grabaciones inéditas, un Blu-ray de actuaciones raras, un libro de 100 páginas ft. fotografías exclusivas, y una réplica del póster del tour '76.

Además, la banda anticipó el lanzamiento con su propia versión de "Shame Shame Shame" de Shirley & Company .

Originalmente lanzado en 1976, Black and Blue marcó el decimotercer álbum de estudio de los Stones y un nuevo y audaz capítulo. Tras la marcha de Mick Taylor , la banda comenzó a realizar sesiones de grabación informales, con la participación de guitarristas como Harvey Mandel , Wayne Perkins , Jeff Beck y Robert A. Johnson . Tanto Mandel como Perkins dejaron su huella en el disco, mientras que Ronnie Wood , quien participó en tres temas, encajó a la perfección con el grupo y se convirtió en miembro de tiempo completo de los Rolling Stones.

El productor Andrew Watt confirmó que se reunirá nuevamente con la banda para su próximo nuevo álbum.

Watt produjo el 24.º álbum de estudio y ganador del Grammy, "Hackney Diamonds", en 2023, y también ha colaborado con artistas como Elton John, Lady Gaga y Ed Sheeran en los últimos dos años. Su confirmación llega meses después de los primeros informes de que volvía a colaborar con los Stones.

Le dijo a la revista Rolling Stone sobre trabajar nuevamente con los íconos del rock: "Lo he dicho antes, pero es como trabajar para Batman".

No entró en muchos detalles y explicó: “Cuando la lengua está en el aire, simplemente dices… Puedo decir que hicimos algunas grabaciones juntos, pero eso es todo lo que puedo decir”.

Por su parte, Watt comentó a la revista Rolling Stone en febrero que los Stones tenían música sobrante de sus sesiones de "Hackney Diamonds". Explicó que, si bien la banda decidiría si terminarían el material, "sería genial", y añadió: "Fue una época prolífica para la banda. Habían acumulado material de unos 18 años. Al principio había muchísimo que revisar y elegir, y luego surgieron nuevas canciones porque todos estaban en plena forma".