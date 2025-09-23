El productor Andrew Watt confirmó que está tabajando en el nuevo álbum de los Rolling Stones

Watt produjo el 24º álbum de estudio y ganador del Grammy, "Hackney Diamonds", en 2023, y también ha colaborado con artistas como Elton John, Lady Gaga y Ed Sheeran en los últimos dos años.

La banda de rock más grande de todos los tiempo prepara un nuevo capítulo en su historia.

Tras el misterioso postero de ayer , llegan nuevas noticias sobre los Rolling Stones . El productor Andrew Watt confirmó que se reunirá nuevamente con la banda para su próximo nuevo álbum.

Watt produjo el 24.º álbum de estudio y ganador del Grammy, "Hackney Diamonds" , en 2023, y también ha colaborado con artistas como Elton John, Lady Gaga y Ed Sheeran en los últimos dos años. Su confirmación llega meses después de los primeros informes de que volvía a colaborar con los Stones.

Le dijo a la revista Rolling Stone sobre trabajar nuevamente con los íconos del rock: "Lo he dicho antes, pero es como trabajar para Batman".

No entró en muchos detalles y explicó: “Cuando la lengua está en el aire, simplemente dices… Puedo decir que hicimos algunas grabaciones juntos, pero eso es todo lo que puedo decir ”.

Por su parte, Watt comentó a la revista Rolling Stone en febrero que los Stones tenían música sobrante de sus sesiones de "Hackney Diamonds". Explicó que, si bien la banda decidiría si terminarían el material, "sería genial", y añadió: "Fue una época prolífica para la banda. Habían acumulado material de unos 18 años. Al principio había muchísimo que revisar y elegir, y luego surgieron nuevas canciones porque todos estaban en plena forma".

Rolling Stones Los Rolling Stones durante la presentación de "Hackney Diamonds" en 2023.

Un par de meses después, se informó que la banda llevaba trabajando en un nuevo álbum desde abril, completando 13 canciones en los estudios Metropolis de Chiswick. Y a principios de este mes, Marlon, el hijo del guitarrista Keith Richard, anunció que la banda estaba trabajando en un nuevo álbum , describiéndolo como "casi terminado".

“Están en la ciudad ahora mismo, grabando”, dijo en una entrevista para la edición de los Rolling Stones de Record Collector , realizada en mayo.

¿Nueva gira de los Rolling Stones?

En otra parte de la entrevista Marlon añadió que creía que la banda de su padre estaba planeando una gira por Europa. El año pasado recorrieron estadios estadounidenses, pero a principios de este año se supo que los Rolling Stones habían abandonado sus planes de gira por el Reino Unido y Europa por problemas de agenda, y se rumoreaba que en 2026 se estaría preparando una gira europea.