Encuentran a un exactor infantil de Nickelodeon en situación de calle y organizan una campaña para ayudarlo







Durante los años 2000, Tylor Chase se convirtió en uno de los rostros entrañables de Nickelodeon al dar vida al personaje de Martin en la serie "Manual de supervivencia escolar de Ned".

El presente de Tylor Chase preocupa a sus fans.

Tylor Chase es recordado por interpretar a Martin Qwerly en la popular serie juvenil Manual de supervivencia escolar de Ned. A sus 36 años, el actor fue reconocido viviendo en situación de calle en la ciudad de Riverside, California, Estados Unidos, lo que ha despertado sorpresa, tristeza y solidaridad entre miles de fanáticos que lo recuerdan por su carisma en la pantalla.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante los años 2000, Tylor Chase se convirtió en uno de los rostros entrañables de Nickelodeon al dar vida al personaje de Martin, un estudiante parlanchín y simpático que aparecía en los pasillos de la secundaria de Ned Bigby. Tras aquella etapa, su carrera en la actuación se mantuvo discreta, con apariciones en series y películas independientes, pero sin llegar a consolidar la fama que tuvo en su adolescencia.

Hoy, el contraste es duro: de los reflectores a la vulnerabilidad de no tener un hogar estable. Fotografías difundidas en redes sociales lo muestran con aspecto deteriorado y sobreviviendo en la calle, lo que ha generado una ola de reacciones entre quienes crecieron viéndolo en la televisión.

Tylor Chase Tylor Chase fue reconocido en situación de calle en Los Ángeles.

La solidaridad de los fans con Tylor Chase Ante la difícil situación, una fan abrió una cuenta en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para apoyarlo. En la descripción de la campaña se lee que Chase “es un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar el rumbo”. Los organizadores señalan que el dinero se destinará a cubrir vivienda segura, comida, necesidades básicas y recursos para ayudarlo a salir adelante.

Aunque la campaña ha recibido atención en redes sociales, hasta el momento no existen declaraciones oficiales del actor ni de sus representantes. Tampoco medios internacionales han confirmado detalles de su caso, por lo que se trata de una información en desarrollo. El caso de Tylor Chase recordó a otras estrellas de Hollywood que, tras alcanzar la fama, enfrentaron dificultades económicas y personales, como Margot Kidder, Loni Willison y otros casos, que también terminaron viviendo en situación de calle, lejos de las cámaras y del reconocimiento del público.

Temas Actores

California