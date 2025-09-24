Oasis lanzó una versión unplugged de "Morning Glory" anticipando la reedición del disco "(What's The Story) Morning Glory?"







La banda de britpop lanzará la edición completa de celebración de su clásico de 1995 el próximo viernes 3 de octubre.

La edición aniversario llega el 3 de octubre a todas las plataformas.

Oasis compartió una versión "unplugged" de "Morning Glory", de la reedición del 30.º aniversario de su segundo álbum de estudio "(What's The Story) Morning Glory?".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La banda de britpop lanzará la edición completa de celebración de su clásico de 1995 el próximo viernes 3 de octubre.

Contendrá cinco canciones "unplugged", producidas y mezcladas por Noel Gallagher y su ingeniero Callum Marinho. Hace unos meses, Oasis adelantó la próxima colección con una versión minimalista de "Acquiesce".

Ahora, Oasis ha lanzado la versión oficial "unplugged" del tema principal de "(What's The Story) Morning Glory?". El tema aparecerá junto a versiones acústicas de "Cast No Shadow", "Wonderwall" y "Champagne Supernova".

Las versiones originales de los temas mencionados forman parte del repertorio de la gran gira de reunión Live '25 de Oasis que los traerá a la Argentina con dos shows en River Plate los días 15 y 16 de noviembre.

Embed - Morning Glory (Unplugged) "(What's The Story) Morning Glory?", el disco que consagró a Oasis Lanzado 14 meses después de su histórico debut "Definitely Maybe", que en sí mismo fue el LP debut de mayor venta en la música británica en ese momento, "(What's The Story) Morning Glory?" lanzó a Oasis a la estratosfera vendiendo 345.000 copias en su primera semana antes de pasar 10 semanas en el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido. El álbum también les valió el premio al Mejor Álbum Británico en los Premios BRIT de 1996. Hasta el día de hoy, ha vendido la asombrosa cifra de 22 millones de copias en todo el mundo, incluyendo más de 5,5 millones en Estados Unidos, y es el tercer álbum de estudio más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. La lista completa de canciones de la reedición del 30.º aniversario de '(What's The Story) Morning Glory?' es: 1. ‘Hello’

2. ‘Roll With It’

3. ‘Wonderwall’

4. ‘Don’t Look Back In Anger’

5. ‘Hey Now!’

6. ‘[Untitled]’

7. ‘Some Might Say’

8. ‘Cast No Shadow’

9. ‘She’s Electric’

10. ‘Morning Glory’

11. ‘[Untitled]’

12. ‘Champagne Supernova’ Canciones adicionales: 1. ‘Cast No Shadow’ (Unplugged)

2. ‘Morning Glory’ (Unplugged)

3. ‘Wonderwall’ (Unplugged)

4. ‘Acquiesce’ (Unplugged)

5. ‘Champagne Supernova’ (Unplugged)

Temas Oasis

Música