Llega a los cines "Camina o muere" ("The Long Walk"): Francis Lawrence ofrece una nueva distopia basada en una novela de Stephen King

El director, reconocido por llevar al cine cuatro películas de la saga de "Los juegos del hambre", presenta a un nuevo grupo de jóvenes sometidos a una competencia mortal.

El prolífico escritor Stephen King suma una nueva e inquietante adaptación con la llegada a los cines de Camina o muere (The Long Walk) , la segunda novela que escribió bajo su seudónimo Richard Bachman . La película esta dirigida por Francis Lawrence , reconocido por llevar a la pantalla las entregas más memorables de Los Juegos del hambre .

Con ecos de fenómenos contemporáneos como El juego del calamar , el filme esta situado en un Estados Unidos alternativo y totalitario (con reminiscencias a la década de los sesenta), la trama gira en torno de los participantes de un concurso a modo de caminata.

50 jóvenes estadounidenses son seleccionados por sorteo para esta caminata anual. Si algún caminante reduce la velocidad a menos de cinco kilómetros por hora o se desvía del camino, es eliminado de la competencia con un disparo en la cabeza a quemarropa. El último sobreviviente gana una fortuna que lo hará vivir bien el resto de su vida, además de la promesa de cumplirle un deseo, poder pedir lo que quiera.

La historia funciona como una metáfora brutal sobre la presión, la competencia y los límites de la resistencia física y emocional . Durante la marcha se asegura que todo el país esta viendo a estos jóvenes dejar su vida por cumplir el objetivo. Un intento deliberado de los gobernantes invisibles (representados por "El Mayor") por apaciguar a las masas y glorificar la obediencia .

Ray (Cooper Hoffman) y Peter (David Jonsson) son los protagonistas de está historia que por momentos tiene mucho de Stand By Me. Contrariamente a lo que uno podría pensar en una competencia a muerte, la amistad tiene un papel fundamental en la película. Por momentos funciona, por momentos se siente forzado, pero es algo distintivo.

El reparto juvenil también reúne nombres prometedores con trayectorias sólidas: Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), Charlie Plummer, Ben Wang y Tut Nyuot, junto a figuras consolidadas como Mark Hamill (el legendario Luke Skywalker de Star Wars) y Judy Greer (Halloween, Ant-Man).

Pensada para espectadores aficionados al suspenso, la ciencia ficción social y los desafíos narrativos intensos, Camina o muere interpela a una nueva generación de audiencias: gamers, streamers, booktubers y cinéfilos, que encontrarán en esta película no solo tensión sino también preguntas inquietantes sobre la obediencia y el costo de la supervivencia.

Camina o muere (The Long Walk) llega a los cines el jueves 25 de septiembre. Dirige Francis Lawrence. Reparto: Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez, Josh Hamilton, Judy Greer, Mark Hamill. Productores: Roy Lee, Steven Schneider, Francis Lawrence, Cameron MacConomy. Distribuye: BF París.