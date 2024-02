Los shows más esperados en Argentina para el mes de febrero

El primer día incluye las presentaciones principales de Los Brujos , Loquero , Peligrosos Gorriones y Dum Chica , mientras que completan el resto del cartel Tomates en Verano , Kill Flora , El Audaz Golpe , Marchitorial , Un Año en la Selva y No Me Toques.

Todavía se pueden adquirir entradas en Articket y Black iD, además de la opción de comprar en la puerta del recinto.

1915, Arde Bogotá y Shinova, en Niceto

La banda argentina 1915 se presentará el jueves 8 de febrero en una fecha conjunta con las españolas Arde Bogotá y Shinova, en Niceto Club, ubicado en la avenida Niceto Vega 5510, en la Ciudad de Buenos Aires.

Arde Bogotá está utilizando la gira para presentar ''Cobwoys de la A3'', su más reciente álbum con el que estuvieron tocando por toda España. Por el lado de Shinova, está próximo a sacar un nuevo álbum titulado ''El Presente'', que ya tiene dos singles: ''Alas'' y ''Berlín''.

niceto.jpg Ambas bandas españolas están teniendo reconocimiento por sus trabajos discográficos

Las entradas están disponibles a través de Passline.

Disclosure en el C Art Media y Slash en el Movistar Arena

El viernes 9 de febrero cuenta con una particularidad: tanto Disclosure, el reconocido dúo de DJ's, como Slash, guitarrista de Guns n' Roses, estarán presentándose en la Ciudad de Buenos Aires.

disclosure.jpg Los hermanos británicos regresan después de 8 años

Los hermanos Guy y Howard Lawrence, quienes formaron Disclosure, vuelven al país tras 8 años de su último show en la región. Se presentarán en el C Complejo Art Media, con el estreno de su cuarto disco titulado ''Alchemy'', así como también todos sus reconocidos hits. Las entradas se pueden conseguir por Passline y el evento es exclusivo para mayores de 18 años.

En el caso de Slash, con su banda Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, estará presentándose en el Movistar Arena. Este show se da en el marco de la gira ''The River is Rising'' y también se presentará en el Cosquín Rock. Las entradas se pueden conseguir en el sitio web del Movistar Arena y arrancan en los 22 mil pesos.

Slash.jpg El también guitarrista de Guns n' Roses tocará todos sus éxitos de su etapa como solista

Cosquín Rock 2024

Una nueva edición del Cosquín Rock se celebrará los días 10 y 11 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba. Contará con, además del mencionado Slash, nombres muy importantes de la música nacional: Ciro y Los Persas, Divididos, Skay y Los Fakires, Babasónicos, Miranda!, Duki, Lali y muchos más; así como también artistas internacionales de la talla de Steve Aoki y Claptone, para darle un gran espacio a la música electrónica.

cosquinrock24.jpg El Cosquín Rock regresa para una nueva edición llena de nombres importantes

Las entradas se pueden conseguir por el sitio web del Cosquín Rock y cuentan con 3 cuotas sin interés para los clientes del Banco BBVA. Hay disponibles entradas generales para los dos días, así como también para cada día por separado.

Manu Chao en Buenos Aires, Córdoba y Rosario

El cantante francoespañol, Manu Chao, se presentará tres veces en el país, los días 15, 21 y 24 de febrero en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, respectivamente. El artista, que dará los shows en forma acústica, agregó una nueva fecha en Buenos Aires, el 18 de febrero en el Estadio Obras Sanitarias. En córdoba se presentará en Quality Espacio, mientras que en Rosario cantará en el Anfiteatro Municipal.

manuchao.jpg Manu Chao vuelve con un show acústico

Las entradas para el show extra en Buenos Aires se pueden conseguir por Coolco, mientras que las de Córdoba y Rosario por Ticketek.

David Bisbal en el Movistar Arena

El cantante español se estará presentando en el Movistar Arena el día 19 de febrero, luego de sus agotadas fechas pasadas en noviembre. Presentará su trabajo discográfico más reciente, en el marco de su gira titulada ''Me Siento Vivo''.

David Bisbal El cantante español regresa al país luego de los recitales de noviembre del año pasado

Las entradas se pueden conseguir en la página web del recinto, y van desde los 50 mil pesos.

Divididos, en Obras

La banda liderada por Ricardo Mollo estará presentándose el 23 y 24 de febrero en el Estadio Obras Sanitarias. Además de su presentación previa en el Cosquín Rock, los fanáticos de la banda de rock alternativo podrán asistir a esta doble fecha comprando sus entradas a través de Coolco.

Divididos.png Divididos, una de las bandas más convocantes del país, realizará dos presentaciones en Obras

Los precios parten desde los 20 mil pesos.

Morrissey, show cancelado

Después de cancelar su show de septiembre de 2023 y reprogramarlo para el 17 de febrero, Morrissey volvió a dar de baja su presentación en Argentina. El ex líder de The Smiths, sumó otra cancelación más a su historial y no dará uno de los shows más esperados del año en Argentina, que estaba agotado.

Morrisey no tocará en Argentina (Foto Facebook Morrisey) Morrisey no tocará en Argentina Facebook Morrisey

"Por motivos de salud del artista, Morrissey tuvo que cancelar sus shows programados para la gira en Latinoamérica", informó la productora Move que detalló: "Por este motivo, el show de Morrissey en Buenos Aires, pautado para el 17 de febrero en el Movistar Arena, no se llevará a cabo".