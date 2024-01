Morrissey canceló por segunda vez su show en Argentina

El concierto que el artista había reprogramado para febrero después de cancelar en septiembre no se realizará. Lo confirmó la productora.

"Por motivos de salud del artista , Morrissey tuvo que cancelar sus shows programados para la gira en Latinoamérica ", informó la productora Move que detalló: "Por este motivo, el show de Morrissey en Buenos Aires, pautado para el 17 de febrero en el Movistar Arena, no se llevará a cabo".

En la previa, Morrissey canceló dos de sus conciertos conmemorativos del 20 aniversario de "You Are The Quarry" debido a "circunstancias imprevistas". El músico tenía previsto realizar dos espectáculos en California para celebrar el álbum de 2004, concretamente hoy 26 de enero en el Honda Center de Anaheim, California, y al día siguiente, el 27 de enero en el Kia Forum de Los Ángeles.