Los Talking Heads se reunirán para una presentación especial

Tanto el estreno de Stop Making Sense como la sesión de preguntas y respuestas se transmitirán como un evento teatral mundial en los cines IMAX de todo Estados Unidos. El evento se llevará a cabo en la misma fecha y los fanáticos pueden visitar aquí para obtener boletos para presentaciones cerca de ellos. Luego, la película se proyectará en cines que no sean IMAX de los EE. UU. el 22 de septiembre.

Talking Heads: una relación conflictiva

Los compañeros de Talking Heads han tenido una relación complicada desde su ruptura en 1991. Se habían reunido previamente en 1999 para promocionar la reedición del 15 aniversario de la película. En 2002, se unieron para interpretar cuatro canciones en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, que marcó su única presentación en vivo desde 1984.

Byrne discutió la idea de una reunión de la banda con la revista WIRED el año pasado y dijo: “Creo que, en pocas palabras, podría decir que nos reunimos más como amigos que como músicos increíbles. Era realmente una especie de gusto musical compartido. Y luego, gradualmente, a medida que envejeces, creces y exploras, tus gustos musicales comienzan a cambiar. Se convirtió en más trabajo del que hacíamos, ya no salíamos todo el tiempo, así que eventualmente te separaste de esa manera”.

Weymouth describió a Byrne como "inseguro" en una serie de ensayos en el Sunday Times a principios de este año.

“Siempre parecía muy inseguro de sí mismo y, a menudo, intentaba culpar a otras personas si las cosas salían mal. Chris y yo lo queríamos mucho e hicimos todo lo posible para pasar por alto estos desastrosos defectos de carácter, pero parecía obvio que Talking Heads no iba a durar”, dijo.

Su esposo y baterista de la banda, Chris Frantz, también describió a Byrne como "inseguro" y "transaccional" en sus memorias de 2020. Hablando con The Guardian, dijo que el “cerebro de Byrne está conectado de tal manera que no sabe dónde termina él y comienzan otras personas. No puede imaginar que alguien más sea importante”.

En declaraciones a NME el año pasado sobre una posible reunión, Frantz dijo: "Lo intenté un par de veces y la última vez fue hace unos 20 años, y después de eso, David simplemente dijo: 'Nunca quiero que me hagas esa pregunta. de nuevo. No voy a abordar ese asunto. Es una pena y es lo que es”.