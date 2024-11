Luces y sombras en el nuevo film de Pedro Almodóvar

Esto cuenta la novela de la neoyorquina Sigrid Nunez (ex Núñez ) que Pedro Almodóvar llevó al cine como “La habitación de al lado” , suerte de pieza teatral y melodrama hollywoodense, pero del Hollywood de antes, el de las grandes actrices y las películas que, después de llenar los cines del centro, se reponían una y otra vez en los cines de barrio, y que su público, mayormente femenino, veía con el pañuelo en la mano y con total fascinación, por el elenco, los vestidos, los ambientes, la música, los diálogos, y la elegancia con que los personajes encaraban la parte amarga de la vida.

Siguiendo ese modelo, que siempre amó, Almodóvar ha filmado esta historia donde todo –mejor dicho, casi todo- es digno de admiración, desde las actuaciones de Julianne Moore y Tilda Swinton y la música del maestro Alberto Iglesias hasta los copos de nieve que caen suavemente cuando corresponde, y cada rinconcito de la casa, que parece sacado de una revista de arquitectura y decoración. La puesta en escena es preciosa. Los diálogos, no siempre.

Hay a veces una tendencia a la reiteración, a “bajar línea” (lo mismo pasa en la novela), y un artificio que chirria, igual que algunos ocasionales flashbacks, quizás innecesarios. Por suerte tales molestias no alcanzan a sacar de clima a quien está siguiendo de cerca el drama de esas mujeres y descubre con admiración la fuerza de su amistad, y el valor de una de ellas para decidir su propio destino más allá de las leyes, algo que Almodóvar expone con mediana sutileza.

En el reparto, John Turturro, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo. Entre las muchas referencias, alusiones y citas desperdigadas aquí y allá, Ingmar Bergman (surge especialmente el recuerdo de “Gritos y susurros”), John Huston (su canto del cisne, precioso, que aquí se llamó “Desde ahora y para siempre”, basado en “Los muertos”, de Joyce) y el cuadro de Andrew Wyeth “El mundo de Cristina”. De ese cuadro hay un análisis muy interesante, revelador, incluso emotivo, fácil de encontrar en Youtube. Vale la pena tenerlo en cuenta.

Una consideración aparte: éste es el primer largometraje que Almodovar hace en inglés. Esperemos que sea el último. Y un dato: la novela de Sigrid Nunez (hija de un chino panameño) se titula “What are you going through?”, algo así como ¿qué es lo que te está pasando?, y se editó en castellano como “¿Cuál es tu tormento?”. Otro libro suyo, “Un amigo”, también fue llevado al cine, con Naomi Watts, un gran danés y Bill Murray. Uno de los tres, muere.

“La habitación de al lado” (España, 2024); Dir.: Pedro Almodóvar; Int.: Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo.