Luciano Castro y Griselda Siciliani, en el centro de la polémica tras versiones de infidelidad por parte del actor

Chats, testimonios televisivos y el silencio de la actriz reavivaron versiones sobre un vínculo del actor con una joven danesa durante su estadía laboral en Madrid, mientras las redes y el mundo del espectáculo siguen atentos a cada movimiento.

Luciano Castro y Griselda Siciliani, bajo la lupa tras la difusión de mensajes y el relato de Sarah Borrell sobre un acercamiento ocurrido en España.

El mundo del espectáculo volvió a poner la lupa sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani , luego de que trascendieran versiones que hablan de una presunta infidelidad del actor durante un viaje laboral a Madrid , en noviembre pasado.

Mientras los rumores crecían, Castro optó por el silencio y se mostró activo en redes sociales con publicaciones de perfil familiar. En una de ellas, compartió una imagen junto a su hijo Faustino , acompañada por un mensaje breve pero elocuente: “Feliz cumple, Faus. Te amo, hijo” , gesto que muchos interpretaron como una forma de correrse del escándalo mediático .

Horas antes, el actor también había difundido un video con recuerdos de sus vacaciones en Brasil junto a Siciliani, lo que sumó más interrogantes sobre el estado actual de la relación.

El foco del conflicto tomó mayor dimensión cuando Sarah Borrell , señalada como la mujer con la que Castro habría tenido un vínculo en España, decidió hablar públicamente .

La joven actriz y bailarina danesa radicada en Madrid relató cómo conoció al actor argentino mientras trabajaba como camarera en un restaurante. Según su testimonio, el primer acercamiento fue casual y breve, aunque reconoció que hubo un beso .

“Me miró mucho y yo noto cuando un hombre quiere algo más”, contó Borrell, quien aseguró que Castro se presentó como actor pero nunca le dio su Instagram personal, algo que, según dijo, le resultó llamativo. “En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro”, explicó en diálogo con el portal Puro Show.

La joven también afirmó que no estaba interesada en una relación sentimental, y que su motivación pasaba más por conocer gente del ambiente artístico. “Yo quería crecer como artista”, remarcó.

La difusión de chats privados

La situación escaló cuando en el mismo programa se difundieron chats privados entre Castro y Borrell, que darían cuenta de un ida y vuelta constante, con tono de coqueteo, durante la estadía del actor en Madrid.

Según lo expuesto al aire, los mensajes incluían invitaciones reiteradas para verse, envío de ubicaciones, comentarios personales y hasta fotos desde el camarín del teatro donde Castro se presentaba. En uno de los intercambios, el actor evitó compartir su cuenta personal y le pasó el Instagram de la obra que protagonizaba, Sansón de las Pinas.

Con el correr de los días, el diálogo se volvió más directo. “¿Quieres una noche loca?”, habría escrito ella, a lo que Castro respondió con pedidos de fotos y elogios. El vínculo continuó incluso después del regreso del actor a la Argentina, aunque nunca llegó —según el relato— a concretarse un encuentro prolongado.

Mientras el material circulaba en televisión y redes, Griselda Siciliani optó por no hacer declaraciones públicas, manteniéndose al margen del escándalo. Sin embargo, la exposición de audios, chats y testimonios volvió a poner en discusión el presente sentimental de una de las parejas más conocidas del ambiente artístico.