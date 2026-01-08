Griselda Siciliani rompió el silencio tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro

La actriz habló luego de que circularan versiones de que Castro le fue infiel con una joven danesa. Todo comenzó con presuntos audios del actor conversando con la chica.

La actriz Griselda Siciliani rompió el silencio tras los rumores de que su pareja, el actor Luciano Castro , le fue infiel con una joven danesa. Al respecto, la intérprete confesó su sensación por la viralización de unos presuntos audios y se sinceró sobre cómo se siente.

"Es algo que le pasa a otra persona, que es Luciano, yo ya sé quién es, lo conozco hace 20 años. Yo lo elijo así, no elijo a alguien que imagino que va a ser de otra manera", comenzó diciendo la actriz en diálogo con El Trece.

Al respecto, Siciliano agregó: "No tenemos pareja abierta ni poliamor, si el me viniese a contar 'che pasó esto con tal persona', lo mato. Me muero si me cuenta una intimidad, es tu intimidad, hacé vos tu vida" .

Por último, aclaró cómo es su percepción sobre las relaciones amorosas: " No pienso que una persona que está conmigo no va a tener relaciones con nadie más, no creo en eso. Empatizo con la sensación de que te puede gustar otra persona, hay un carril amoroso y uno erótico ".

Luciano Castro y Griselda Siciliani.jpg "No pienso que una persona que está conmigo no va a tener relaciones con nadie más", confesó la actriz.

El mundo del espectáculo volvió a poner la lupa sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani, luego de que trascendieran versiones que hablan de una presunta infidelidad del actor durante un viaje laboral a Madrid, en noviembre pasado.

El foco del conflicto tomó mayor dimensión cuando Sarah Borrell, señalada como la mujer con la que Castro habría tenido un vínculo en España, decidió hablar públicamente.

La joven actriz y bailarina danesa radicada en Madrid relató cómo conoció al actor argentino mientras trabajaba como camarera en un restaurante. Según su testimonio, el primer acercamiento fue casual y breve, aunque reconoció que hubo un beso.

“Me miró mucho y yo noto cuando un hombre quiere algo más”, contó Borrell, quien aseguró que Castro se presentó como actor pero nunca le dio su Instagram personal, algo que, según dijo, le resultó llamativo. “En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro”, explicó en diálogo con el portal Puro Show.