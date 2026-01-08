Murió Robert Fernández, el trompetista que dejó una huella en el jazz argentino + Seguir en









El legendario músico tenía 80 años y afrontaba problemas de salud. En su carrera, integró el grupo The Georgian’s Jazz Band y compartió escenario con figuras como Ray Charles, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval y los hermanos Marsalis.

El jazz está de luto: el legendario trompetista murió a sus 88 años- Wikipedia

La música argentina está de luto: el legendario trompetista, Robert "Fats" Fernández falleció el pasado miércoles a sus 88 años. La noticia fue confirmada por sus allegados.

Nacido el 7 de junio de 1937, en el barrio de La Boca, el músico aprendió a tocar la trompeta en la escuela primaria y desde entonces supo que la trompeta sería su compañera eterna. A los 14 ya vivía de su música y a los 17 tuvo su debut en los escenarios de Buenos Aires junto al recordado grupo The Georgian’s Jazz Band. Tal fue el impacto de su carrera que el mismísimo Astor Piazolla lo bautizó como "el Troilo de la trompeta".

El legado de Fats Fernández A los 13 años arrancó la secundaria en el comercial Joaquín V. González y, casi en paralelo, dio sus primeros pasos decisivos en la música. Su madre le regaló una corneta a pistones Cuenow y, desde entonces, la práctica se volvió rutina incluso los domingos. En 1952, Roberto “Fats” Fernández dejó atrás el ensayo solitario y se animó a tocar en formación.

Su debut grupal fue junto a Malatto - sobrino de Astor Piazzolla - en piano y Villarino en batería, una experiencia breve pero determinante. Ese período marcó el inicio de un aprendizaje acelerado, entre escenarios modestos y vínculos clave, que terminaría de moldear a una de las figuras centrales del jazz argentino.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 11.16.49 AM Fats Fernández comenzó su carrera a los 17 años. El nombre de Fats es sinónimo de jazz argentino y su trompeta logró traspasar las fronteras locales. En su carrera, compartió escenarios y grabaciones con figuras centrales de la música mundial como Roy Eldridge, Lionel Hampton, Chick Corea, Ray Charles, Dizzy Gillespie, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval y los hermanos Marsalis. Su lenguaje musical fue siempre global, aunque sin alejarse de La Boca, su lugar de origen.

La trayectoria de Roberto “Fats” Fernández también estuvo marcada por reconocimientos formales. Entre ellos, un Konex de Platino que coronó una obra discográfica que hoy integra el patrimonio cultural argentino. Al conocerse la noticia, diversas figuras de la música argentina dieron su sentido pésame. La productora y gestora cultural Cecilia López Ruiz lo recordó con palabras sentidas: “Mi humilde homenaje a Roberto Fats Fernández, que ya en 1961 formó parte de BA Jazz junto con mi viejo Jorge López Ruiz. Se van yendo las leyendas del jazz que fueron pioneros en nuestro país. ¡Una tristeza y un enorme gracias!”, escribió dese el alma. También se sumó el saludo de Miguel Ángel Tallarita, colaborador habitual del Indio Solari, quien expresó: “Acaba de irse al cielo de los grandes mi querido maestro Roberto Fats Fernández. ¡Por siempre estarás en mi corazón y en cada nota! ¡Gracias, maestro!”.

